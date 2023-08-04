https://ria.ru/20230804/miting-1888284282.html
В Нигере студенты вышли на митинг против иностранного вмешательства
В Нигере студенты вышли на митинг против иностранного вмешательства - РИА Новости, 04.08.2023
В Нигере студенты вышли на митинг против иностранного вмешательства
Студенты главного университета столицы Нигера вышли на митинг против "незаконных" санкций ЭКОВАС и международного сообщества в отношении страны, они заявляют,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:50
2023-08-04T20:50
2023-08-04T20:55
нигер
ниамей
мохамед базум
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НИАМЕЙ, 4 авг - РИА Новости. Студенты главного университета столицы Нигера вышли на митинг против "незаконных" санкций ЭКОВАС и международного сообщества в отношении страны, они заявляют, что выходят, чтобы выступить против империализма и в поддержку суверенитета республики. Ранее исполнительный комитет "Союза нигерийских студентов в Университете Ниамея" выпустил призыв к молодежи в стране выйти на патриотическую демонстрацию, чтобы выразить протест против "несправедливых санкций ЭКОВАС и международных институтов", а также чтобы помешать любому внешнему вмешательству, которое может разрушить Нигер. Говоря от лица генерального секретаря комитета Бакина Батуре Альмустафы, студенты рассказали РИА Новости, что вышли, чтобы высказать свое несогласие с решениями международного сообщества в отношении Нигера. "Цель нашего выхода сегодня - это сказать нет санкциям, которые приняли ЭКОВАС и международное сообщество против народа Нигера, против нашего государства. Это санкции, которые были приняты незаконно, поскольку сегодня у ЭКОВАС нет легитимных возможностей хотеть направить военных, чтобы вторгнуться на какую-либо территорию, вне зависимости от какой-либо смены власти", - заявил молодой человек, вышедший на митинг. По его словам, на протяжении долгого времени жителей Нигера эксплуатировали, лишали своих же ресурсов. "Молодежь, которая вышла, (выходит - ред.), чтобы сказать нет империализму, внешнему управлению, сказать да суверенитету - полному суверенитету, который, как мы знаем, принадлежит народу", - сказал он. Ранее в ЭКОВАС заявили, что военное вмешательство в Нигер будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться. В воскресенье ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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Массовое шествие в Нигере
Массовое шествие в Нигере
2023-08-04T20:50
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нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз
Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз
В Нигере студенты вышли на митинг против иностранного вмешательства
В Нигере студенты вышли на протесты против санкций ЭКОВАС и иностранного вмешательства
НИАМЕЙ, 4 авг - РИА Новости. Студенты главного университета столицы Нигера вышли на митинг против "незаконных" санкций ЭКОВАС и международного сообщества в отношении страны, они заявляют, что выходят, чтобы выступить против империализма и в поддержку суверенитета республики.
Ранее исполнительный комитет "Союза нигерийских студентов в Университете Ниамея" выпустил призыв к молодежи в стране выйти на патриотическую демонстрацию, чтобы выразить протест против "несправедливых санкций ЭКОВАС и международных институтов", а также чтобы помешать любому внешнему вмешательству, которое может разрушить Нигер.
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Говоря от лица генерального секретаря комитета Бакина Батуре Альмустафы, студенты рассказали РИА Новости, что вышли, чтобы высказать свое несогласие с решениями международного сообщества в отношении Нигера.
"Цель нашего выхода сегодня - это сказать нет санкциям, которые приняли ЭКОВАС и международное сообщество против народа Нигера, против нашего государства. Это санкции, которые были приняты незаконно, поскольку сегодня у ЭКОВАС нет легитимных возможностей хотеть направить военных, чтобы вторгнуться на какую-либо территорию, вне зависимости от какой-либо смены власти", - заявил молодой человек, вышедший на митинг.
По его словам, на протяжении долгого времени жителей Нигера эксплуатировали, лишали своих же ресурсов. "Молодежь, которая вышла, (выходит - ред.), чтобы сказать нет империализму, внешнему управлению, сказать да суверенитету - полному суверенитету, который, как мы знаем, принадлежит народу", - сказал он.
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Ранее в ЭКОВАС заявили, что военное вмешательство в Нигер будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться. В воскресенье ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
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смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза
Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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