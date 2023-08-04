https://ria.ru/20230804/meditsina-1888280041.html
Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине
Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине - РИА Новости, 04.08.2023
Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине
Россия готова делиться со странами БРИКС опытом в области лечения и профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе в ядерной медицине, заявил заместитель... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:02
2023-08-04T20:02
2023-08-04T20:02
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова делиться со странами БРИКС опытом в области лечения и профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе в ядерной медицине, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Он принял участие в очной 13-й встрече министров здравоохранения стран БРИКС в Дурбане в ЮАР. "В нашей стране большое внимание уделяется лечению и профилактике неинфекционных заболеваний, мы готовы делиться этим опытом с партнерами по БРИКС. Так, например, наша страна - один из мировых лидеров по производству инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов для лечения онкологических и неонкологических заболеваний", - сказал Глаголев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава. Он отметил, что Россия стала инициатором взаимодействия в этой сфере в рамках партнерства БРИКС, предложив также сотрудничество в области ядерной медицины. Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество в области профилактики и лечения туберкулеза. Глаголев рассказал зарубежным коллегам об успешном опыте России в этой области. Так, с 2000 года в РФ удалось снизить заболеваемость почти в три раза, а смертность - в пять раз, подчеркнул замминистра. "Впервые в сводное руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза был включен разработанный российским учеными диагностический тест "Диаскинтест", который обеспечивает эффективный скрининг детей и подростков на туберкулез. Будем рады предложить нашим партнерам по БРИКС использовать данный тест для скрининга туберкулеза", - добавил Глаголев. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.
https://ria.ru/20230803/boliviya-1888028527.html
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россия, юар, брикс, дурбан
Россия, ЮАР, БРИКС, Дурбан
Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине
Замглавы Минздрава Глаголев: Россия готова делиться с БРИКС опытом в ядерной медицине
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова делиться со странами БРИКС опытом в области лечения и профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе в ядерной медицине, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Он принял участие в очной 13-й встрече министров здравоохранения стран БРИКС в Дурбане
в ЮАР
.
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"В нашей стране большое внимание уделяется лечению и профилактике неинфекционных заболеваний, мы готовы делиться этим опытом с партнерами по БРИКС. Так, например, наша страна - один из мировых лидеров по производству инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов для лечения онкологических и неонкологических заболеваний", - сказал Глаголев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава.
Он отметил, что Россия стала инициатором взаимодействия в этой сфере в рамках партнерства БРИКС, предложив также сотрудничество в области ядерной медицины.
Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество в области профилактики и лечения туберкулеза. Глаголев рассказал зарубежным коллегам об успешном опыте России в этой области. Так, с 2000 года в РФ удалось снизить заболеваемость почти в три раза, а смертность - в пять раз, подчеркнул замминистра.
"Впервые в сводное руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза был включен разработанный российским учеными диагностический тест "Диаскинтест", который обеспечивает эффективный скрининг детей и подростков на туберкулез. Будем рады предложить нашим партнерам по БРИКС использовать данный тест для скрининга туберкулеза", - добавил Глаголев.
На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия
, Россия, Индия
, Китай
и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина
, Иран
, Алжир
, Тунис
, Турция
, Саудовская Аравия
, Египет
. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла
.
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше