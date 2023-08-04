https://ria.ru/20230804/meditsina-1888280041.html

Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине

Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине - РИА Новости, 04.08.2023

Замглавы Минздрава предложил странам БРИКС сотрудничество в медицине

Россия готова делиться со странами БРИКС опытом в области лечения и профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе в ядерной медицине, заявил заместитель... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:02

2023-08-04T20:02

2023-08-04T20:02

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия готова делиться со странами БРИКС опытом в области лечения и профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе в ядерной медицине, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Он принял участие в очной 13-й встрече министров здравоохранения стран БРИКС в Дурбане в ЮАР. "В нашей стране большое внимание уделяется лечению и профилактике неинфекционных заболеваний, мы готовы делиться этим опытом с партнерами по БРИКС. Так, например, наша страна - один из мировых лидеров по производству инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов для лечения онкологических и неонкологических заболеваний", - сказал Глаголев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава. Он отметил, что Россия стала инициатором взаимодействия в этой сфере в рамках партнерства БРИКС, предложив также сотрудничество в области ядерной медицины. Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество в области профилактики и лечения туберкулеза. Глаголев рассказал зарубежным коллегам об успешном опыте России в этой области. Так, с 2000 года в РФ удалось снизить заболеваемость почти в три раза, а смертность - в пять раз, подчеркнул замминистра. "Впервые в сводное руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза был включен разработанный российским учеными диагностический тест "Диаскинтест", который обеспечивает эффективный скрининг детей и подростков на туберкулез. Будем рады предложить нашим партнерам по БРИКС использовать данный тест для скрининга туберкулеза", - добавил Глаголев. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.

https://ria.ru/20230803/boliviya-1888028527.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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россия, юар, брикс, дурбан