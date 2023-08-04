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Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области - РИА Новости, 04.08.2023
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Тамбовская область
 
15:49 04.08.2023 (обновлено: 16:28 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/matushkin-1888214274.html
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области - РИА Новости, 04.08.2023
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области
Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:49
2023-08-04T16:28
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
максим егоров
интервью
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Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых в ходе сессии, и о разработке системы мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей рассказал в интервью РИА Новости председатель областной Думы Евгений Матушкин. - Евгений Алексеевич, каким направлениям в законотворческой деятельности было уделено особое внимание? - В весеннюю сессию мы работали над законопроектами, охватывающими самые разные сферы. Безусловно, в центре внимания депутатов регионального парламента находятся вопросы, связанные с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством области. Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли. Традиционно, рассматривались бюджетные вопросы. Принят большой блок законов, связанный с проводимой в регионе реформой местного самоуправления. Также на постоянной основе осуществляется работа по приведению регионального законодательства в соответствие с нововведениями федерального законодательства. - Расскажите, пожалуйста, подробнее о принятых законах социальной направленности. Какие еще меры поддержки, в дополнение к действующим, были введены для участников специальной военной операции? - Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. Также были установлены дополнительные стимулирующие региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции. На июльском заседании, завершившем весеннюю сессию, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию. Хочу отметить, что эти и многие другие законодательные инициативы социальной направленности были внесены в областную Думу главой региона Максимом Егоровым, который держит эти вопросы на особом контроле. Если говорить о других законах социального блока, то стоит отметить, что большое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей. Так, был принят закон, направленный на стимулирование рождаемости. Теперь областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья. - Какие вопросы можно выделить в экономическом, финансовом блоке? - В эту сессию принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Закон направлен на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива. В целях поддержки малого и среднего бизнеса принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области. Для дальнейшего стимулирования развития отрасли информационных технологий в регионе и привлечения IТ-компаний из других областей, депутаты приняли закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования для компаний, работающих в этой сфере. На протяжении всего года ведется работа над бюджетом области. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2022 год. Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета. Собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь, увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.
https://ria.ru/20230717/prava-1884713125.html
https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html
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тамбовская область, тамбовская областная дума, максим егоров, интервью
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Максим Егоров, Интервью

Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области

© Фото пресс-службы Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых в ходе сессии, и о разработке системы мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей рассказал в интервью РИА Новости председатель областной Думы Евгений Матушкин.
- Евгений Алексеевич, каким направлениям в законотворческой деятельности было уделено особое внимание?
- В весеннюю сессию мы работали над законопроектами, охватывающими самые разные сферы. Безусловно, в центре внимания депутатов регионального парламента находятся вопросы, связанные с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством области. Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли. Традиционно, рассматривались бюджетные вопросы. Принят большой блок законов, связанный с проводимой в регионе реформой местного самоуправления. Также на постоянной основе осуществляется работа по приведению регионального законодательства в соответствие с нововведениями федерального законодательства.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о принятых законах социальной направленности. Какие еще меры поддержки, в дополнение к действующим, были введены для участников специальной военной операции?
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- Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. Также были установлены дополнительные стимулирующие региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции.
На июльском заседании, завершившем весеннюю сессию, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию. Хочу отметить, что эти и многие другие законодательные инициативы социальной направленности были внесены в областную Думу главой региона Максимом Егоровым, который держит эти вопросы на особом контроле.
Если говорить о других законах социального блока, то стоит отметить, что большое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей. Так, был принят закон, направленный на стимулирование рождаемости. Теперь областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья.
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- Какие вопросы можно выделить в экономическом, финансовом блоке?
- В эту сессию принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Закон направлен на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области.
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Для дальнейшего стимулирования развития отрасли информационных технологий в регионе и привлечения IТ-компаний из других областей, депутаты приняли закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования для компаний, работающих в этой сфере.
На протяжении всего года ведется работа над бюджетом области. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2022 год.
Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета. Собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь, увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.
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