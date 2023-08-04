https://ria.ru/20230804/matushkin-1888214274.html
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области - РИА Новости, 04.08.2023
Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области
Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:49
2023-08-04T15:49
2023-08-04T16:28
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
максим егоров
интервью
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Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых в ходе сессии, и о разработке системы мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей рассказал в интервью РИА Новости председатель областной Думы Евгений Матушкин. - Евгений Алексеевич, каким направлениям в законотворческой деятельности было уделено особое внимание? - В весеннюю сессию мы работали над законопроектами, охватывающими самые разные сферы. Безусловно, в центре внимания депутатов регионального парламента находятся вопросы, связанные с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством области. Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли. Традиционно, рассматривались бюджетные вопросы. Принят большой блок законов, связанный с проводимой в регионе реформой местного самоуправления. Также на постоянной основе осуществляется работа по приведению регионального законодательства в соответствие с нововведениями федерального законодательства. - Расскажите, пожалуйста, подробнее о принятых законах социальной направленности. Какие еще меры поддержки, в дополнение к действующим, были введены для участников специальной военной операции? - Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. Также были установлены дополнительные стимулирующие региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции. На июльском заседании, завершившем весеннюю сессию, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию. Хочу отметить, что эти и многие другие законодательные инициативы социальной направленности были внесены в областную Думу главой региона Максимом Егоровым, который держит эти вопросы на особом контроле. Если говорить о других законах социального блока, то стоит отметить, что большое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей. Так, был принят закон, направленный на стимулирование рождаемости. Теперь областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья. - Какие вопросы можно выделить в экономическом, финансовом блоке? - В эту сессию принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Закон направлен на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива. В целях поддержки малого и среднего бизнеса принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области. Для дальнейшего стимулирования развития отрасли информационных технологий в регионе и привлечения IТ-компаний из других областей, депутаты приняли закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования для компаний, работающих в этой сфере. На протяжении всего года ведется работа над бюджетом области. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2022 год. Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета. Собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь, увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.
https://ria.ru/20230717/prava-1884713125.html
https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html
https://ria.ru/20230615/kompleks-1878476370.html
https://ria.ru/20230615/it-1878476796.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тамбовская область, тамбовская областная дума, максим егоров, интервью
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Максим Егоров, Интервью
Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых в ходе сессии, и о разработке системы мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей рассказал в интервью РИА Новости председатель областной Думы Евгений Матушкин.
- Евгений Алексеевич, каким направлениям в законотворческой деятельности было уделено особое внимание?
- В весеннюю сессию мы работали над законопроектами, охватывающими самые разные сферы. Безусловно, в центре внимания депутатов регионального парламента находятся вопросы, связанные с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством области. Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли. Традиционно, рассматривались бюджетные вопросы. Принят большой блок законов, связанный с проводимой в регионе реформой местного самоуправления. Также на постоянной основе осуществляется работа по приведению регионального законодательства в соответствие с нововведениями федерального законодательства.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о принятых законах социальной направленности. Какие еще меры поддержки, в дополнение к действующим, были введены для участников специальной военной операции?
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- Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. Также были установлены дополнительные стимулирующие региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции.
На июльском заседании, завершившем весеннюю сессию, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию. Хочу отметить, что эти и многие другие законодательные инициативы социальной направленности были внесены в областную Думу главой региона Максимом Егоровым
, который держит эти вопросы на особом контроле.
Если говорить о других законах социального блока, то стоит отметить, что большое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей. Так, был принят закон, направленный на стимулирование рождаемости. Теперь областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья.
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- Какие вопросы можно выделить в экономическом, финансовом блоке?
- В эту сессию принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Закон направлен на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области.
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Для дальнейшего стимулирования развития отрасли информационных технологий в регионе и привлечения IТ-компаний из других областей, депутаты приняли закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования для компаний, работающих в этой сфере.
На протяжении всего года ведется работа над бюджетом области. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2022 год.
Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета. Собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь, увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.
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