https://ria.ru/20230804/matushkin-1888214274.html

Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области

Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области - РИА Новости, 04.08.2023

Матушкин: Дума работает в тесной связи с правительством Тамбовской области

Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:49

2023-08-04T15:49

2023-08-04T16:28

тамбовская область

тамбовская область

тамбовская областная дума

максим егоров

интервью

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Завершилась весенняя сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось 10 пленарных заседаний, было принято 140 законов. О ключевых законах, принятых в ходе сессии, и о разработке системы мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей рассказал в интервью РИА Новости председатель областной Думы Евгений Матушкин. - Евгений Алексеевич, каким направлениям в законотворческой деятельности было уделено особое внимание? - В весеннюю сессию мы работали над законопроектами, охватывающими самые разные сферы. Безусловно, в центре внимания депутатов регионального парламента находятся вопросы, связанные с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с правительством области. Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли. Традиционно, рассматривались бюджетные вопросы. Принят большой блок законов, связанный с проводимой в регионе реформой местного самоуправления. Также на постоянной основе осуществляется работа по приведению регионального законодательства в соответствие с нововведениями федерального законодательства. - Расскажите, пожалуйста, подробнее о принятых законах социальной направленности. Какие еще меры поддержки, в дополнение к действующим, были введены для участников специальной военной операции? - Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. Также были установлены дополнительные стимулирующие региональные выплаты отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции. На июльском заседании, завершившем весеннюю сессию, мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию. Хочу отметить, что эти и многие другие законодательные инициативы социальной направленности были внесены в областную Думу главой региона Максимом Егоровым, который держит эти вопросы на особом контроле. Если говорить о других законах социального блока, то стоит отметить, что большое внимание уделяется мерам поддержки многодетных семей. Так, был принят закон, направленный на стимулирование рождаемости. Теперь областной материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья. - Какие вопросы можно выделить в экономическом, финансовом блоке? - В эту сессию принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Закон направлен на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива. В целях поддержки малого и среднего бизнеса принят закон, увеличивающий срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности области. Для дальнейшего стимулирования развития отрасли информационных технологий в регионе и привлечения IТ-компаний из других областей, депутаты приняли закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования для компаний, работающих в этой сфере. На протяжении всего года ведется работа над бюджетом области. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за 2022 год. Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета. Собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь, увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.

https://ria.ru/20230717/prava-1884713125.html

https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html

https://ria.ru/20230615/kompleks-1878476370.html

https://ria.ru/20230615/it-1878476796.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

тамбовская область, тамбовская областная дума, максим егоров, интервью