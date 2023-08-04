https://ria.ru/20230804/margolis-1888286706.html

Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис - РИА Новости, 04.08.2023

Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

Американский актер Марк Марголис, наиболее известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", скончался в возрасте 83 лет, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:03

2023-08-04T21:03

2023-08-04T22:57

шоубиз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888284647_0:162:640:522_1920x0_80_0_0_d6881160274f8003d017d503e94fc534.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский актер Марк Марголис, наиболее известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", скончался в возрасте 83 лет, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя актера. "Марк Марголис, <...> сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале "Во все тяжкие" и его приквеле "Лучше звоните Солу", скончался", — сообщил телеканалу представитель актера Роберт Аттерманн. Подробности смерти не сообщаются. Актеру было 83 года. Кроме роли в сериале "Во все тяжкие", принесшей ему номинацию на премию "Эмми", Марголис также снялся в таких сериалах, как "Секс в большом городе" и "Американская история ужасов", а также в культовых фильмах "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте" и "Черный лебедь".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире