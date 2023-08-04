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Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис - РИА Новости, 04.08.2023
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Шоубиз
 
21:03 04.08.2023 (обновлено: 22:57 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/margolis-1888286706.html
Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис
Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис - РИА Новости, 04.08.2023
Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис
Американский актер Марк Марголис, наиболее известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", скончался в возрасте 83 лет, сообщил телеканал... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:03
2023-08-04T22:57
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский актер Марк Марголис, наиболее известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", скончался в возрасте 83 лет, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя актера. "Марк Марголис, &lt;...&gt; сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале "Во все тяжкие" и его приквеле "Лучше звоните Солу", скончался", — сообщил телеканалу представитель актера Роберт Аттерманн. Подробности смерти не сообщаются. Актеру было 83 года. Кроме роли в сериале "Во все тяжкие", принесшей ему номинацию на премию "Эмми", Марголис также снялся в таких сериалах, как "Секс в большом городе" и "Американская история ужасов", а также в культовых фильмах "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте" и "Черный лебедь".
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Умер актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

CBS News: актер из сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис умер в возрасте 83 лет

© American Movie Classics (AMC) (2008)Марк Марголис
Марк Марголис
© American Movie Classics (AMC) (2008)
Марк Марголис. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американский актер Марк Марголис, наиболее известный по ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", скончался в возрасте 83 лет, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя актера.
"Марк Марголис, <...> сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале "Во все тяжкие" и его приквеле "Лучше звоните Солу", скончался", — сообщил телеканалу представитель актера Роберт Аттерманн.
Подробности смерти не сообщаются. Актеру было 83 года.
Кроме роли в сериале "Во все тяжкие", принесшей ему номинацию на премию "Эмми", Марголис также снялся в таких сериалах, как "Секс в большом городе" и "Американская история ужасов", а также в культовых фильмах "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте" и "Черный лебедь".
 
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