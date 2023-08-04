https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.08.2023
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле
У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:18
2023-08-04T13:18
2023-08-04T13:40
россия
великобритания
в мире
дмитрий песков
найджел кейси
дебора броннерт
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второго августа на сайте правительства Великобритании появилась информация о том, что Найджел Кейси станет новым послом страны в России, сменив на этом посту Дебору Броннерт, он вступит в должность в ноябре этого года."Нет, никаких нет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, перейдут ли к какому-то конструктиву отношения между Россией и Великобританией.
https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, в мире, дмитрий песков, найджел кейси, дебора броннерт
Россия, Великобритания, В мире, Дмитрий Песков, Найджел Кейси, Дебора Броннерт
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле
Песков: у Москвы нет никаких надежд на потепление отношений с Лондоном после смены посла