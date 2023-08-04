https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html

У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле

У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.08.2023

У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле

У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:18

2023-08-04T13:18

2023-08-04T13:40

россия

великобритания

в мире

дмитрий песков

найджел кейси

дебора броннерт

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второго августа на сайте правительства Великобритании появилась информация о том, что Найджел Кейси станет новым послом страны в России, сменив на этом посту Дебору Броннерт, он вступит в должность в ноябре этого года."Нет, никаких нет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, перейдут ли к какому-то конструктиву отношения между Россией и Великобританией.

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

россия

великобритания

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, великобритания, в мире, дмитрий песков, найджел кейси, дебора броннерт