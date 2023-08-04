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У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.08.2023
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13:18 04.08.2023 (обновлено: 13:40 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.08.2023
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле
У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:18
2023-08-04T13:40
россия
великобритания
в мире
дмитрий песков
найджел кейси
дебора броннерт
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второго августа на сайте правительства Великобритании появилась информация о том, что Найджел Кейси станет новым послом страны в России, сменив на этом посту Дебору Броннерт, он вступит в должность в ноябре этого года."Нет, никаких нет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, перейдут ли к какому-то конструктиву отношения между Россией и Великобританией.
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россия, великобритания, в мире, дмитрий песков, найджел кейси, дебора броннерт
Россия, Великобритания, В мире, Дмитрий Песков, Найджел Кейси, Дебора Броннерт
У России нет надежд на улучшение отношений с Британией, заявили в Кремле

Песков: у Москвы нет никаких надежд на потепление отношений с Лондоном после смены посла

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У России нет никаких надежд на изменение отношений с Лондоном после смены посла Великобритании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Второго августа на сайте правительства Великобритании появилась информация о том, что Найджел Кейси станет новым послом страны в России, сменив на этом посту Дебору Броннерт, он вступит в должность в ноябре этого года.
"Нет, никаких нет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, перейдут ли к какому-то конструктиву отношения между Россией и Великобританией.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Англичанка гадит. Но уже не России, а самой себе
08:00
 
РоссияВеликобританияВ миреДмитрий ПесковНайджел КейсиДебора Броннерт
 
 
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