https://ria.ru/20230804/litva-1888219559.html

Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией

Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023

Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией

Литва закроет два погранпункта на границе с Белоруссией из шести, заявил замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:50

2023-08-04T15:50

2023-08-04T15:50

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Литва закроет два погранпункта на границе с Белоруссией из шести, заявил замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс. "В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов погранконтроля. Если сегодня в Польше практически один пункт, то у нас шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение с шести погранпуктов до четырех", - сказал Абрамавичюс в эфире радио LRT. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что Литва "точно закроет" некоторые погранпункты на границе с Белоруссией, по его словам это "всего лишь вопрос времени". В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, литва