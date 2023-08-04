Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией
МВД Литвы объявило о закрытии двух из шести пограничных пунктов на границе с Белоруссией
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Литва закроет два погранпункта на границе с Белоруссией из шести, заявил замминистра внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс.
"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов погранконтроля. Если сегодня в Польше практически один пункт, то у нас шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение с шести погранпуктов до четырех", - сказал Абрамавичюс в эфире радио LRT.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что Литва "точно закроет" некоторые погранпункты на границе с Белоруссией, по его словам это "всего лишь вопрос времени".
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".