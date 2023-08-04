https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888120095.html

Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров

Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров - РИА Новости, 04.08.2023

Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров

В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис "Работа России", который расположен в одном здании с офисом "Мои документы" и стал 11-м... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:40

2023-08-04T10:40

2023-08-04T10:40

липецкая область

елецкий район

грязи

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис "Работа России", который расположен в одном здании с офисом "Мои документы" и стал 11-м модернизированным офисом в регионе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в новом офисе будут работать три карьерных консультанта. Они помогут жителям с подходящими вакансиями, расскажут, как оформить соцконтракт или открыть свое дело. Также здесь есть зоны с цифровыми сервисами и детский уголок. Артамонов отметил, что в регионе с 2021 года модернизированы центры занятости: в Липецком, Елецком районах, в городах Грязи, Елец и Задонске, селах Долгоруково, Хлевное, Измалково, Доброе и Красное. Еще девять центров обновят до конца года. "Модернизация сферы занятости в Липецкой области отмечена в Минтруде, мы одни из первых завершаем обновление по России. И это не только внешние изменения — была проведена большая работа с сотрудниками, все они прошли переобучение и повысили свою квалификацию", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888118558.html

елецкий район

грязи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, грязи, игорь артамонов