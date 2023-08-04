Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиНовый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис "Работа России", который расположен в одном здании с офисом "Мои документы" и стал 11-м модернизированным офисом в регионе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в новом офисе будут работать три карьерных консультанта. Они помогут жителям с подходящими вакансиями, расскажут, как оформить соцконтракт или открыть свое дело. Также здесь есть зоны с цифровыми сервисами и детский уголок.
Артамонов отметил, что в регионе с 2021 года модернизированы центры занятости: в Липецком, Елецком районах, в городах Грязи, Елец и Задонске, селах Долгоруково, Хлевное, Измалково, Доброе и Красное. Еще девять центров обновят до конца года.
"Модернизация сферы занятости в Липецкой области отмечена в Минтруде, мы одни из первых завершаем обновление по России. И это не только внешние изменения — была проведена большая работа с сотрудниками, все они прошли переобучение и повысили свою квалификацию", - сказал Артамонов.