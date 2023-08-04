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Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров - РИА Новости, 04.08.2023
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Липецкая область
 
10:40 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/lipetsk-1888120095.html
Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров - РИА Новости, 04.08.2023
Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис "Работа России", который расположен в одном здании с офисом "Мои документы" и стал 11-м... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:40
2023-08-04T10:40
липецкая область
елецкий район
грязи
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис "Работа России", который расположен в одном здании с офисом "Мои документы" и стал 11-м модернизированным офисом в регионе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в новом офисе будут работать три карьерных консультанта. Они помогут жителям с подходящими вакансиями, расскажут, как оформить соцконтракт или открыть свое дело. Также здесь есть зоны с цифровыми сервисами и детский уголок. Артамонов отметил, что в регионе с 2021 года модернизированы центры занятости: в Липецком, Елецком районах, в городах Грязи, Елец и Задонске, селах Долгоруково, Хлевное, Измалково, Доброе и Красное. Еще девять центров обновят до конца года. "Модернизация сферы занятости в Липецкой области отмечена в Минтруде, мы одни из первых завершаем обновление по России. И это не только внешние изменения — была проведена большая работа с сотрудниками, все они прошли переобучение и повысили свою квалификацию", - сказал Артамонов.
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елецкий район, грязи, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, Грязи, Игорь Артамонов

Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиНовый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Новый центр занятости открыли в одном из липецких райцентров
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 авг - РИА Новости. В селе Тербуны Липецкой области открыли обновленный офис "Работа России", который расположен в одном здании с офисом "Мои документы" и стал 11-м модернизированным офисом в регионе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в новом офисе будут работать три карьерных консультанта. Они помогут жителям с подходящими вакансиями, расскажут, как оформить соцконтракт или открыть свое дело. Также здесь есть зоны с цифровыми сервисами и детский уголок.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Новая поликлиника появится в Липецке в следующем году
10:36
Артамонов отметил, что в регионе с 2021 года модернизированы центры занятости: в Липецком, Елецком районах, в городах Грязи, Елец и Задонске, селах Долгоруково, Хлевное, Измалково, Доброе и Красное. Еще девять центров обновят до конца года.
"Модернизация сферы занятости в Липецкой области отмечена в Минтруде, мы одни из первых завершаем обновление по России. И это не только внешние изменения — была проведена большая работа с сотрудниками, все они прошли переобучение и повысили свою квалификацию", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецкий районГрязиИгорь Артамонов
 
 
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