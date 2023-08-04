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В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2023
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16:34 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/lift-1888233995.html
В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие
В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2023
В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие
Грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:34
2023-08-04T16:34
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один рабочий, еще один пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие

Рабочий погиб после падения лифта с седьмого этажа новостройки на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКабина лифта в жилом доме в Москве
Кабина лифта в жилом доме в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кабина лифта в жилом доме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один рабочий, еще один пострадал.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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