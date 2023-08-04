https://ria.ru/20230804/lift-1888233995.html

В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие

В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2023

В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт, есть погибшие

Грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:34

2023-08-04T16:34

2023-08-04T16:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один рабочий, еще один пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20230622/lift-1879874695.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва