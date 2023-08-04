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Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну - РИА Новости, 04.08.2023
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18:19 04.08.2023 (обновлено: 19:14 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/latviya-1888263145.html
Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну
Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну - РИА Новости, 04.08.2023
Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну
Около шести тысяч граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, получат письма с предписаниями покинуть страну, заявил глава комиссии сейма по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:19
2023-08-04T19:14
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Около шести тысяч граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, получат письма с предписаниями покинуть страну, заявил глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака в интервью порталу Rus.LSM.lv."Где-то пять-шесть тысяч, по моим прогнозам (получат письма от МВД. — Прим. ред.). Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. Если смотреть на закон, то Управление по делам гражданства и миграции Латвии просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", — сообщил он.В ответ на вопрос издания, какова вероятность, что "какую-нибудь семидесятилетнюю бабушку возьмут и отвезут к границе", Лидака сослался на начальника Погранслужбы Латвии."Они просто по закону должны это делать", — сказал глава комиссии сейма.В свою очередь, заместитель госсекретаря МВД республики Вилнис Витолиньш заявил, что не сдавшим экзамен по латышскому языку выделят три месяца для выезда из страны."Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда госструктуры об этом узнают и напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", — пояснил он.По данным СМИ, вместе с прекращением вида на жительство россияне лишатся возможности получать многие услуги, им также перестанут выплачивать пенсию.При этом некоторые местные политики и общественные организации призывают пересмотреть закон. Так, председатель правления общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан сообщил порталу, что выступает за индивидуальное рассмотрение каждого случая. Латвия, напомнил он, может обеспечить прохождение курсов латышского языка только для 400 человек в год. Согласно поправкам к закону об иммиграции, россияне смогут повторно сдать экзамен по латышскому языку до 30 ноября. В этом случае власти страны продлят действие их ВНЖ до конца года.В сентябре прошлого года сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В республике проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20230709/latviya-1883130538.html
https://ria.ru/20230626/vizy-1880576758.html
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в мире, латвия, россия, русский язык в мире, мвд латвии
В мире, Латвия, Россия, Русский язык в мире, МВД Латвии
Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну

МВД Латвии предпишет не сдавшим экзамен по госязыку россиянам покинуть страну в сентябре

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Автомобили полиции в Риге - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Около шести тысяч граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, получат письма с предписаниями покинуть страну, заявил глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака в интервью порталу Rus.LSM.lv.
"Где-то пять-шесть тысяч, по моим прогнозам (получат письма от МВД. — Прим. ред.). Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. Если смотреть на закон, то Управление по делам гражданства и миграции Латвии просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев", — сообщил он.

В августе прошлого года латвийские власти приняли решение продлевать временные виды на жительство для россиян только в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство выдается лишь при условии сдачи экзамена по госязыку на уровень не ниже А2 к сентябрю этого года. Лица моложе 15 и старше 75 лет освобождаются от испытания.

В ответ на вопрос издания, какова вероятность, что "какую-нибудь семидесятилетнюю бабушку возьмут и отвезут к границе", Лидака сослался на начальника Погранслужбы Латвии.
"Они просто по закону должны это делать", — сказал глава комиссии сейма.
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В свою очередь, заместитель госсекретаря МВД республики Вилнис Витолиньш заявил, что не сдавшим экзамен по латышскому языку выделят три месяца для выезда из страны.
"Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда госструктуры об этом узнают и напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать", — пояснил он.
По данным СМИ, вместе с прекращением вида на жительство россияне лишатся возможности получать многие услуги, им также перестанут выплачивать пенсию.
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При этом некоторые местные политики и общественные организации призывают пересмотреть закон. Так, председатель правления общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан сообщил порталу, что выступает за индивидуальное рассмотрение каждого случая. Латвия, напомнил он, может обеспечить прохождение курсов латышского языка только для 400 человек в год.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, россияне смогут повторно сдать экзамен по латышскому языку до 30 ноября. В этом случае власти страны продлят действие их ВНЖ до конца года.
В сентябре прошлого года сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В республике проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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