https://ria.ru/20230804/lager-1888262537.html
В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции
В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции - РИА Новости, 04.08.2023
В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции
Эксперты прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции – отдых был организован не через туроператора и не по договору об оказании... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:18
2023-08-04T18:18
2023-08-04T18:19
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Эксперты прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции – отдых был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг, а с ИП (индивидуальным предпринимателем - ред.), сообщает АТОР.Со слов родителей, ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, подтверждающих организацию отдыха детей, они не получили.Всего 68 отдыхающих, со слов вожатых, остановились в отеле Omorfi Garden Resort, откуда, по их словам, были выселены из-за отсутствия оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа.По словам представителя компании "Колибри", детей переселили в связи "с близостью пожаров в Кемере и только после завтрака".После длительного ожидания на улице туристов перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Однако и он сегодня уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12 дня 5 августа, и после этого срока постояльцев попросят собрать чемоданы.Родителям, с их слов, обещали организовать обратный вылет для детей на завтра, однако, по последним данным, этого не случилось. "Вполне возможно, предполагают эксперты, что вывозить юных туристов придется за свой счет", – заключают в АТОР.
https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, турция, кемер, ассоциация туроператоров россии (атор), коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Кемер, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коммерческая недвижимость, Туризм
В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции
АТОР: детей в проблемный лагерь "Колибри" в Турции отправлял не туроператор
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Эксперты прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции – отдых был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг, а с ИП (индивидуальным предпринимателем - ред.), сообщает
АТОР.
Со слов родителей, ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, подтверждающих организацию отдыха детей, они не получили.
Всего 68 отдыхающих, со слов вожатых, остановились в отеле Omorfi Garden Resort, откуда, по их словам, были выселены из-за отсутствия оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа.
По словам представителя компании "Колибри", детей переселили в связи "с близостью пожаров в Кемере и только после завтрака".
После длительного ожидания на улице туристов перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Однако и он сегодня уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12 дня 5 августа, и после этого срока постояльцев попросят собрать чемоданы.
Родителям, с их слов, обещали организовать обратный вылет для детей на завтра, однако, по последним данным, этого не случилось. "Вполне возможно, предполагают эксперты, что вывозить юных туристов придется за свой счет", – заключают в АТОР.
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции