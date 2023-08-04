https://ria.ru/20230804/lager-1888262537.html

В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции

В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции - РИА Новости, 04.08.2023

В АТОР прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции

Эксперты прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции – отдых был организован не через туроператора и не по договору об оказании... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:18

2023-08-04T18:18

2023-08-04T18:19

туризм

новости - туризм

турция

кемер

ассоциация туроператоров россии (атор)

коммерческая недвижимость

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150173/62/1501736288_0:233:2070:1397_1920x0_80_0_0_7cefa0ed1e4beeb03345030b82f6970c.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Эксперты прокомментировали ситуацию с выселением детей из лагеря в Турции – отдых был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг, а с ИП (индивидуальным предпринимателем - ред.), сообщает АТОР.Со слов родителей, ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, подтверждающих организацию отдыха детей, они не получили.Всего 68 отдыхающих, со слов вожатых, остановились в отеле Omorfi Garden Resort, откуда, по их словам, были выселены из-за отсутствия оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа.По словам представителя компании "Колибри", детей переселили в связи "с близостью пожаров в Кемере и только после завтрака".После длительного ожидания на улице туристов перевезли в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Однако и он сегодня уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12 дня 5 августа, и после этого срока постояльцев попросят собрать чемоданы.Родителям, с их слов, обещали организовать обратный вылет для детей на завтра, однако, по последним данным, этого не случилось. "Вполне возможно, предполагают эксперты, что вывозить юных туристов придется за свой счет", – заключают в АТОР.

https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html

турция

кемер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, кемер, ассоциация туроператоров россии (атор), коммерческая недвижимость, туризм