https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции - РИА Новости, 04.08.2023
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции после появления информации о выселении 90 российских детей из турецкого лагеря за неоплату российским... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:53
2023-08-04T16:53
2023-08-04T17:04
туризм
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции после появления информации о выселении 90 российских детей из турецкого лагеря за неоплату российским туроператором отеля, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение, что около 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель."Роспотребнадзор взял ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор призывает родителей пострадавших детей обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230727/lager-1886425017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, россия
Туризм, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости - Туризм, Россия
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении 90 детей из лагеря в Турции за неоплату
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции после появления информации о выселении 90 российских детей из турецкого лагеря за неоплату российским туроператором отеля, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение, что около 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель.
"Роспотребнадзор взял ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор призывает родителей пострадавших детей обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей, пояснили в пресс-службе.
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