https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html

Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции

Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции - РИА Новости, 04.08.2023

Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции после появления информации о выселении 90 российских детей из турецкого лагеря за неоплату российским... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:53

2023-08-04T16:53

2023-08-04T17:04

туризм

турция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции после появления информации о выселении 90 российских детей из турецкого лагеря за неоплату российским туроператором отеля, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение, что около 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель."Роспотребнадзор взял ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор призывает родителей пострадавших детей обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230727/lager-1886425017.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, россия