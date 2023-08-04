https://ria.ru/20230804/kuban-1888287667.html

Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов

Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов - РИА Новости, 04.08.2023

Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов

Маслоэкстракционный завод на Кубани увеличил выработку на 100% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:11

2023-08-04T21:11

2023-08-04T21:11

краснодарский край

экономика

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_969a6e25686c60d9b8a76f3d36ebeb44.jpg

КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Маслоэкстракционный завод на Кубани увеличил выработку на 100% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Предприятие "Ровненский МЭЗ" оптимизировал процесс производства растительного масла в рамках национального проекта "Производительность труда". Экспертную поддержку оказал Региональный центр компетенций (РЦК)… Благодаря найденным решениям и инновационным инструментам удалось сократить время протекания процесса на 25%, уменьшить запасы на 12%, а выработку увеличить на 100%", - говорится в сообщении. Отмечается, что команда предприятия и эксперты РЦК провели стандартизацию процессов, ввели автономное обслуживание и обеспечили быструю переналадку оборудования. Сертифицированные тренера обучили сотрудников компании бережливым технологиям. Завод "Ровненский МЭЗ" открыт на базе "Ровненского элеватора" в Новопокровском районе. Мощность переработки маслоэкстракционного завода - 110 тысяч тонн подсолнечника в год. Предприятие производит масло подсолнечное – 50 тысяч тонн в год, шрот подсолнечный – 40 тысяч тонн в год, добавляют в пресс-службе. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.

https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, краснодарский край