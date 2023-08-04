https://ria.ru/20230804/kuban-1888287667.html
Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов
Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов - РИА Новости, 04.08.2023
Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов
Маслоэкстракционный завод на Кубани увеличил выработку на 100% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:11
2023-08-04T21:11
2023-08-04T21:11
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Маслоэкстракционный завод на Кубани увеличил выработку на 100% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Предприятие "Ровненский МЭЗ" оптимизировал процесс производства растительного масла в рамках национального проекта "Производительность труда". Экспертную поддержку оказал Региональный центр компетенций (РЦК)… Благодаря найденным решениям и инновационным инструментам удалось сократить время протекания процесса на 25%, уменьшить запасы на 12%, а выработку увеличить на 100%", - говорится в сообщении. Отмечается, что команда предприятия и эксперты РЦК провели стандартизацию процессов, ввели автономное обслуживание и обеспечили быструю переналадку оборудования. Сертифицированные тренера обучили сотрудников компании бережливым технологиям. Завод "Ровненский МЭЗ" открыт на базе "Ровненского элеватора" в Новопокровском районе. Мощность переработки маслоэкстракционного завода - 110 тысяч тонн подсолнечника в год. Предприятие производит масло подсолнечное – 50 тысяч тонн в год, шрот подсолнечный – 40 тысяч тонн в год, добавляют в пресс-службе. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край
Завод на Кубани увеличил выработку растительного масла на сто процентов
"Ровненский МЭЗ" увеличил выработку растительного масла на сто процентов по нацпроекту
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Маслоэкстракционный завод на Кубани увеличил выработку на 100% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Предприятие "Ровненский МЭЗ" оптимизировал процесс производства растительного масла в рамках национального проекта "Производительность труда". Экспертную поддержку оказал Региональный центр компетенций (РЦК)… Благодаря найденным решениям и инновационным инструментам удалось сократить время протекания процесса на 25%, уменьшить запасы на 12%, а выработку увеличить на 100%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что команда предприятия и эксперты РЦК провели стандартизацию процессов, ввели автономное обслуживание и обеспечили быструю переналадку оборудования. Сертифицированные тренера обучили сотрудников компании бережливым технологиям.
Завод "Ровненский МЭЗ" открыт на базе "Ровненского элеватора" в Новопокровском районе. Мощность переработки маслоэкстракционного завода - 110 тысяч тонн подсолнечника в год. Предприятие производит масло подсолнечное – 50 тысяч тонн в год, шрот подсолнечный – 40 тысяч тонн в год, добавляют в пресс-службе.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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