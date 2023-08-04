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Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет - РИА Новости, 04.08.2023
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16:49 04.08.2023 (обновлено: 16:55 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/krym-1888212818.html
Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет
Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет - РИА Новости, 04.08.2023
Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет
С начала открытия курорта Mriya в Крыму его посетителями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:49
2023-08-04T16:55
республика крым
новости - туризм
mriya resort & spa
туризм
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. С начала открытия курорта Mriya в Крыму его посетителями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба организации.Отдыхающих можно разделить на три группы: взрослые с детьми; группа взрослых: пары или друзья; а также взрослые люди, которые приехали в командировку или самостоятельно на отдых.Как правило, 40% бронирований приходится на семьи с детьми, 50% бронирований - пары и друзья, 10% - корпоративный и событийный туризм.В пресс-службе отмечают, что загрузка в отеле вне зависимости от сезона составляет порядка 90 процентов. При этом, каждый год его посещают около 300 тысяч человек.Повышение спроса отмечается в новогодние праздники и летний курортный сезон. В остальное время года отмечается равномерное распределение заездов.На отдых приезжают семьи в составе двух взрослых, а также одного-двух маленьких детей или подростков. Родители чаще всего в возрасте от 30 до 45 лет, однако иногда вместо родителей с детьми приезжают бабушки и дедушки, дети в возрасте от нуля месяцев до 13 лет. Длительность отдыха коррелирует с продолжительностью отпуска и близка к 14 дням."Мы празднуем в этом году девять лет, за которые более 3 миллионов гостей посетили курорт", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort &amp; SPA Самвел Саруханян.Он добавил, что торжественные мероприятия по случаю девятилетия пройдут в августе.На курорте ежегодно проводятся более 50 фестивалей и различных концертов. За этот период курорт получил свыше 85 российских и международных наград в сфере индустрии гостеприимства.Некоторые объекты курорта, доступные для посещения не только гостями отеля, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.
https://ria.ru/20230725/krym-1886185441.html
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республика крым, новости - туризм, mriya resort & spa, туризм
Республика Крым, Новости - Туризм, Mriya Resort & Spa, Туризм

Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет

© Фото : пресс-служба Mriya Resort &SPAБолее 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет
Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба Mriya Resort &SPA
Более 3 млн гостей посетили курорт Mriya в Крыму за девять лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. С начала открытия курорта Mriya в Крыму его посетителями стали свыше 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба организации.
Отдыхающих можно разделить на три группы: взрослые с детьми; группа взрослых: пары или друзья; а также взрослые люди, которые приехали в командировку или самостоятельно на отдых.
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Как правило, 40% бронирований приходится на семьи с детьми, 50% бронирований - пары и друзья, 10% - корпоративный и событийный туризм.
В пресс-службе отмечают, что загрузка в отеле вне зависимости от сезона составляет порядка 90 процентов. При этом, каждый год его посещают около 300 тысяч человек.
Повышение спроса отмечается в новогодние праздники и летний курортный сезон. В остальное время года отмечается равномерное распределение заездов.
На отдых приезжают семьи в составе двух взрослых, а также одного-двух маленьких детей или подростков. Родители чаще всего в возрасте от 30 до 45 лет, однако иногда вместо родителей с детьми приезжают бабушки и дедушки, дети в возрасте от нуля месяцев до 13 лет. Длительность отдыха коррелирует с продолжительностью отпуска и близка к 14 дням.
"Мы празднуем в этом году девять лет, за которые более 3 миллионов гостей посетили курорт", - сказал генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.
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Он добавил, что торжественные мероприятия по случаю девятилетия пройдут в августе.
На курорте ежегодно проводятся более 50 фестивалей и различных концертов. За этот период курорт получил свыше 85 российских и международных наград в сфере индустрии гостеприимства.
Некоторые объекты курорта, доступные для посещения не только гостями отеля, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.
 
Республика КрымНовости - ТуризмMriya Resort & SpaТуризм
 
 
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