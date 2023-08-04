https://ria.ru/20230804/kriminal-1887782917.html

"Боятся сказать полиции". Что вытворяют подростки в Архангельской области

"Боятся сказать полиции". Что вытворяют подростки в Архангельской области - РИА Новости, 04.08.2023

"Боятся сказать полиции". Что вытворяют подростки в Архангельской области

Мучили животных, избивали сверстников, отбирали деньги — жители поселка под Плесецком долго не могли найти управу на группу подростков во главе с 15-летним... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:03

архангельская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Мучили животных, избивали сверстников, отбирали деньги — жители поселка под Плесецком долго не могли найти управу на группу подростков во главе с 15-летним "предводителем". После скандального видео на проблему обратили внимание столичные следователи. Как идет разбирательство — в материале РИА Новости."Я отказалась сделать это"В конце июля в социальных сетях появились кадры издевательства над котом: два подростка насильно открывают животному пасть, а их товарищ льет туда водку.Инцидент произошел в поселке городского типа Савинский Плесецкого округа. Подростки снимали для своей закрытой группы. Каким-то образом видео оказалось у местной жительницы Евгении, которая выложила запись в открытый доступ."Я решила, что это прямое доказательство издевательства над животным и такие поступки необходимо пресекать, — рассказывает она. — Мой молодой человек тем временем написал заявление в полицию. У меня взяли показания, но уголовное дело, насколько мне известно, все еще не возбудили".Один из голосов за кадром принадлежит 15-летнему Садыку (имена несовершеннолетних изменены). Вместе с ним были два его приятеля: Виктор и Николай. Едва запись выставили на всеобщее обозрение, Садык стал угрожать Евгении и в грубой форме требовал удалить пост."Разумеется, я отказалась, — продолжает девушка. — А на днях заметила всю шайку на улице. Они направились в мою сторону, но я быстро ретировалась. По горькому опыту других знаю, что разговоры с этой компанией ничем хорошим не заканчиваются. Пока заявление по поводу угроз не писала. Но если они продолжатся, обязательно обращусь в полицию".Закрытая группаУ Садыка в поселке давно дурная репутация. В школе несколько раз оставался на второй год — в итоге его перевели на домашнее обучение. Вместе с приятелями ведет закрытую группу в соцсетях под названием "Три гада", где регулярно выкладывает провокационные видео. В том числе с животными. Сами подростки, судя по страницам во "ВКонтакте", увлекаются так называемой блатной романтикой."Дело не ограничивалось издевательствами, — говорит Ирина, жительница Савинского. — От некоторых родителей я не раз слышала жалобы, что эта компания отбирала у детей деньги, кого-то избивала. Однако в полицию почему-то никто не обращался. Взрослые все пытались решить своими силами, но разговоры никакого эффекта не имели".Через несколько дней отец одного из подозреваемых выступил в соцсетях. Объяснил, что "не дал сыну должного воспитания, поэтому тот вырос на улице". Одной из причин назвал раннюю смерть матери. Заверил, что подросток полностью признал вину."У них не было серьезных намерений причинить вред животному (убить, покалечить). По его словам, они ради прикола [хотели] посмотреть на поведение пьяного кота, не задумываясь о последствиях. Кто бы что ни говорил, я не считаю своего сына живодером!" — написал мужчина.Несколько проблемСкандальным видео заинтересовались региональные и федеральные СМИ, а затем и правоохранительные органы. На проблему обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. В Савинский направили сотрудников областных управлений МВД, СК и прокуратуры, а также чиновников из архангельского правительства."Основными темами жалоб местных стало нарушение общественного порядка со стороны определенной категории жителей поселка, в том числе несовершеннолетних, — заявили после проведения личного приема в областном управлении СК. — Также есть проблема продажи алкоголя по ночам. Все это сейчас находится на особом контроле руководителей ведомств".По инциденту с котом проводят доследственную проверку. По результатам могут возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.Впрочем, не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие случаи нарушения закона со стороны агрессивных подростков. По словам местных, несколько человек уже написали заявления.Пока же в поселке планируют создать народную дружину. Жители уверены, что это поможет противостоять в том числе и хулиганам.

https://ria.ru/20230731/kriminal-1887348574.html

https://ria.ru/20230727/kriminal-1886408659.html

https://ria.ru/20230719/kriminal-1884912359.html

архангельская область

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

архангельская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)