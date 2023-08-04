https://ria.ru/20230804/kpp-1888147617.html

Литва закроет несколько КПП на границе с Белоруссией, заявили в сейме

Литва закроет несколько КПП на границе с Белоруссией, заявили в сейме - РИА Новости, 04.08.2023

Литва закроет несколько КПП на границе с Белоруссией, заявили в сейме

Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил в эфире радио LRT, что Литва "точно закроет" некоторые... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:14

2023-08-04T12:14

2023-08-04T12:15

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил в эфире радио LRT, что Литва "точно закроет" некоторые погранпункты на границе с Белоруссией, по его словам это "всего лишь вопрос времени". Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. "Закрытие некоторых (расположенных на границе с Белоруссией пограничных - ред.) пунктов - всего лишь вопрос времени. Это точно будет сделано. Я, может, сейчас не детализирую, каких, но если мы действительно увидим, что ситуация накаляется, решение будет принято и о полном закрытии границы", - сказал Касчюнас. По его словам, комитет по нацбезопасности и обороне "еще пару месяцев назад" рекомендовал подумать о закрытии некоторых погранпунктов на границе с Белоруссией. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".

https://ria.ru/20230708/shantazh-1882982080.html

литва

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литва, белоруссия, в мире, польша