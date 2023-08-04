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Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня - РИА Новости, 04.08.2023
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11:01 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/korrespondent-1888127653.html
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня - РИА Новости, 04.08.2023
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня
Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, пострадавшего в Запорожской области, скорее всего сегодня выпишут из госпиталя имени Вишневского в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:01
2023-08-04T11:01
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, пострадавшего в Запорожской области, скорее всего сегодня выпишут из госпиталя имени Вишневского в Москве, сообщил РИА Новости директор объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль. "Его сегодня, вроде как, должны выписать уже, и он даже прибудет в агентство, как он обещал", - сказал Штоль и добавил, что фотокорреспондент чувствует себя бодро, весело и "рвется работать". По его словам, вряд ли он выйдет на работу, потому еще не до конца восстановился, предстоит период реабилитации. "Но, насколько я понимаю, у врачей радужные вполне перспективы, на нем все неплохо заживает, все те ранения. Во время бомбардировки, под которую они попали и где погиб, к сожалению, наш корреспондент Журавлев, на нем было навешено масса оборудования, и это оборудование ему, может быть, спасло жизнь. Оно на себя приняло часть удара", - отметил Штоль. Также он рассказал, что дирекция заберет поломанные объективы в музей дирекции, как и сгоревший объектив в свое время убитого украинскими военными в 2014 году Андрея Стенина. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым, и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Позже раненого корреспондента Михальчевского перевели в госпиталь имени Вишневского в Москву.
https://ria.ru/20230723/orden-1885806596.html
https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885685780.html
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обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня

Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, могут выписать сегодня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, пострадавшего в Запорожской области, скорее всего сегодня выпишут из госпиталя имени Вишневского в Москве, сообщил РИА Новости директор объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль.
"Его сегодня, вроде как, должны выписать уже, и он даже прибудет в агентство, как он обещал", - сказал Штоль и добавил, что фотокорреспондент чувствует себя бодро, весело и "рвется работать".
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По его словам, вряд ли он выйдет на работу, потому еще не до конца восстановился, предстоит период реабилитации.
"Но, насколько я понимаю, у врачей радужные вполне перспективы, на нем все неплохо заживает, все те ранения. Во время бомбардировки, под которую они попали и где погиб, к сожалению, наш корреспондент Журавлев, на нем было навешено масса оборудования, и это оборудование ему, может быть, спасло жизнь. Оно на себя приняло часть удара", - отметил Штоль.
Также он рассказал, что дирекция заберет поломанные объективы в музей дирекции, как и сгоревший объектив в свое время убитого украинскими военными в 2014 году Андрея Стенина.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым, и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Позже раненого корреспондента Михальчевского перевели в госпиталь имени Вишневского в Москву.
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