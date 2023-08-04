Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, могут выписать сегодня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, пострадавшего в Запорожской области, скорее всего сегодня выпишут из госпиталя имени Вишневского в Москве, сообщил РИА Новости директор объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль.
"Его сегодня, вроде как, должны выписать уже, и он даже прибудет в агентство, как он обещал", - сказал Штоль и добавил, что фотокорреспондент чувствует себя бодро, весело и "рвется работать".
По его словам, вряд ли он выйдет на работу, потому еще не до конца восстановился, предстоит период реабилитации.
"Но, насколько я понимаю, у врачей радужные вполне перспективы, на нем все неплохо заживает, все те ранения. Во время бомбардировки, под которую они попали и где погиб, к сожалению, наш корреспондент Журавлев, на нем было навешено масса оборудования, и это оборудование ему, может быть, спасло жизнь. Оно на себя приняло часть удара", - отметил Штоль.
Также он рассказал, что дирекция заберет поломанные объективы в музей дирекции, как и сгоревший объектив в свое время убитого украинскими военными в 2014 году Андрея Стенина.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым, и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Позже раненого корреспондента Михальчевского перевели в госпиталь имени Вишневского в Москву.