https://ria.ru/20230804/korrespondent-1888127653.html

Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня

Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня - РИА Новости, 04.08.2023

Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня

Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, пострадавшего в Запорожской области, скорее всего сегодня выпишут из госпиталя имени Вишневского в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:01

2023-08-04T11:01

2023-08-04T11:01

обстрел группы журналистов в зоне сво

ростислав журавлев

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886553953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c93669c779263ac00c5bef6492f182c5.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, пострадавшего в Запорожской области, скорее всего сегодня выпишут из госпиталя имени Вишневского в Москве, сообщил РИА Новости директор объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль. "Его сегодня, вроде как, должны выписать уже, и он даже прибудет в агентство, как он обещал", - сказал Штоль и добавил, что фотокорреспондент чувствует себя бодро, весело и "рвется работать". По его словам, вряд ли он выйдет на работу, потому еще не до конца восстановился, предстоит период реабилитации. "Но, насколько я понимаю, у врачей радужные вполне перспективы, на нем все неплохо заживает, все те ранения. Во время бомбардировки, под которую они попали и где погиб, к сожалению, наш корреспондент Журавлев, на нем было навешено масса оборудования, и это оборудование ему, может быть, спасло жизнь. Оно на себя приняло часть удара", - отметил Штоль. Также он рассказал, что дирекция заберет поломанные объективы в музей дирекции, как и сгоревший объектив в свое время убитого украинскими военными в 2014 году Андрея Стенина. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым, и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Позже раненого корреспондента Михальчевского перевели в госпиталь имени Вишневского в Москву.

https://ria.ru/20230723/orden-1885806596.html

https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885685780.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, запорожская область, украина, вооруженные силы украины