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В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции - РИА Новости, 04.08.2023
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Религия
 
13:59 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/koran-1888179428.html
В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции
В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции - РИА Новости, 04.08.2023
В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции
Сожжение священных книг это варварство, его нельзя оправдать христианским вероучением, сказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:59
2023-08-04T13:59
религия
швеция
стокгольм (город)
иран
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сожжение священных книг это варварство, его нельзя оправдать христианским вероучением, сказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новый случай сожжения Корана в Швеции. Ранее СМИ сообщили, накануне в Стокгольме иммигрантка из Ирана Марьян Байрами сожгла Коран. По данным СМИ, 47-летняя женщина сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен под охраной шведских правоохранителей. Сообщалось, что она заявила о необходимости уничтожения всех религий. По другой версии, она объявила себя христианкой. "Христиане и мусульмане не впервые встретились в Северной Европе, они веками жили бок о бок в России, на Ближнем Востоке в других регионах. И это опыт мирного сосуществования всегда основывался на безусловном уважении к святыням друг друга при полном понимании и признании вероучительных различий. Сожжение книг, а особенно священных, - всегда считалось варварством, и догматами веры это деяние оправдать нельзя. Вопиющее невежество и варваризм, иначе это назвать нельзя", - сказал Кипшидзе. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".
https://ria.ru/20230802/koran-1887824687.html
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швеция, стокгольм (город), иран, вахтанг кипшидзе, московский патриархат
Религия, Швеция, Стокгольм (город), Иран, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат
В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции

В РПЦ назвали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции варварством

© AFP 2023 / Ibrahim Amro Участники акции против сожжения Корана в Ливане
Участники акции против сожжения Корана в Ливане - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / Ibrahim Amro
Участники акции против сожжения Корана в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сожжение священных книг это варварство, его нельзя оправдать христианским вероучением, сказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новый случай сожжения Корана в Швеции.
Ранее СМИ сообщили, накануне в Стокгольме иммигрантка из Ирана Марьян Байрами сожгла Коран. По данным СМИ, 47-летняя женщина сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен под охраной шведских правоохранителей. Сообщалось, что она заявила о необходимости уничтожения всех религий. По другой версии, она объявила себя христианкой.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Посол Ирана раскритиковал акции с сожжением Корана в Швеции и Дании
2 августа, 17:09
"Христиане и мусульмане не впервые встретились в Северной Европе, они веками жили бок о бок в России, на Ближнем Востоке в других регионах. И это опыт мирного сосуществования всегда основывался на безусловном уважении к святыням друг друга при полном понимании и признании вероучительных различий. Сожжение книг, а особенно священных, - всегда считалось варварством, и догматами веры это деяние оправдать нельзя. Вопиющее невежество и варваризм, иначе это назвать нельзя", - сказал Кипшидзе.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".
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В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана
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РелигияШвецияСтокгольм (город)ИранВахтанг КипшидзеМосковский Патриархат
 
 
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