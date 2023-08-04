https://ria.ru/20230804/koran-1888179428.html

В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции

В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции - РИА Новости, 04.08.2023

В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции

Сожжение священных книг это варварство, его нельзя оправдать христианским вероучением, сказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:59

2023-08-04T13:59

2023-08-04T13:59

религия

швеция

стокгольм (город)

иран

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сожжение священных книг это варварство, его нельзя оправдать христианским вероучением, сказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новый случай сожжения Корана в Швеции. Ранее СМИ сообщили, накануне в Стокгольме иммигрантка из Ирана Марьян Байрами сожгла Коран. По данным СМИ, 47-летняя женщина сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен под охраной шведских правоохранителей. Сообщалось, что она заявила о необходимости уничтожения всех религий. По другой версии, она объявила себя христианкой. "Христиане и мусульмане не впервые встретились в Северной Европе, они веками жили бок о бок в России, на Ближнем Востоке в других регионах. И это опыт мирного сосуществования всегда основывался на безусловном уважении к святыням друг друга при полном понимании и признании вероучительных различий. Сожжение книг, а особенно священных, - всегда считалось варварством, и догматами веры это деяние оправдать нельзя. Вопиющее невежество и варваризм, иначе это назвать нельзя", - сказал Кипшидзе. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий. В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".

https://ria.ru/20230802/koran-1887824687.html

https://ria.ru/20230801/koran-1887627595.html

швеция

стокгольм (город)

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

швеция, стокгольм (город), иран, вахтанг кипшидзе, московский патриархат