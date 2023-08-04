В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции
В РПЦ назвали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции варварством
Участники акции против сожжения Корана в Ливане. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сожжение священных книг это варварство, его нельзя оправдать христианским вероучением, сказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя новый случай сожжения Корана в Швеции.
Ранее СМИ сообщили, накануне в Стокгольме иммигрантка из Ирана Марьян Байрами сожгла Коран. По данным СМИ, 47-летняя женщина сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен под охраной шведских правоохранителей. Сообщалось, что она заявила о необходимости уничтожения всех религий. По другой версии, она объявила себя христианкой.
"Христиане и мусульмане не впервые встретились в Северной Европе, они веками жили бок о бок в России, на Ближнем Востоке в других регионах. И это опыт мирного сосуществования всегда основывался на безусловном уважении к святыням друг друга при полном понимании и признании вероучительных различий. Сожжение книг, а особенно священных, - всегда считалось варварством, и догматами веры это деяние оправдать нельзя. Вопиющее невежество и варваризм, иначе это назвать нельзя", - сказал Кипшидзе.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
В минувшее воскресенье премьер Швеции заявил, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством".