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В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:26
2023-08-04T13:26
2023-08-04T13:45
россия
новороссийск
краснодарский край
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные корабли нужно ориентироваться на заявления Минобороны. Минобороны РФ сообщили в пятницу, что Украина попыталась атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены кораблями РФ на рейде. "Нет, не мог бы", - ответил Песков на вопрос о том, мог бы Кремль прокомментировать ситуацию с отражением атаки надводных беспилотников в акватории Новороссийска. На замечание журналистов, что, несмотря на заявление Минобороны, в сети появляются видео буксировки поврежденного корабля, Песков ответил, что нужно ориентироваться на информацию Минобороны. "Это касается специальной военной операции, здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал он.Утром в пятницу в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов. В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html
https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888134544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новороссийск, краснодарский край, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске
Песков: по ситуации в Новороссийске нужно ориентироваться на заявления Минобороны
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные корабли нужно ориентироваться на заявления Минобороны.
Минобороны РФ сообщили в пятницу, что Украина
попыталась атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены кораблями РФ на рейде.
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
"Нет, не мог бы", - ответил Песков на вопрос о том, мог бы Кремль прокомментировать ситуацию с отражением атаки надводных беспилотников в акватории Новороссийска.
На замечание журналистов, что, несмотря на заявление Минобороны, в сети появляются видео буксировки поврежденного корабля, Песков ответил, что нужно ориентироваться на информацию Минобороны.
"Это касается специальной военной операции, здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал он.
Утром в пятницу в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов. В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников