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В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске - РИА Новости, 04.08.2023
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13:26 04.08.2023 (обновлено: 13:45 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/korabl-1888167869.html
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске - РИА Новости, 04.08.2023
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:26
2023-08-04T13:45
россия
новороссийск
краснодарский край
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные корабли нужно ориентироваться на заявления Минобороны. Минобороны РФ сообщили в пятницу, что Украина попыталась атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены кораблями РФ на рейде. "Нет, не мог бы", - ответил Песков на вопрос о том, мог бы Кремль прокомментировать ситуацию с отражением атаки надводных беспилотников в акватории Новороссийска. На замечание журналистов, что, несмотря на заявление Минобороны, в сети появляются видео буксировки поврежденного корабля, Песков ответил, что нужно ориентироваться на информацию Минобороны. "Это касается специальной военной операции, здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал он.Утром в пятницу в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов. В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html
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новороссийск
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россия, новороссийск, краснодарский край, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске

Песков: по ситуации в Новороссийске нужно ориентироваться на заявления Минобороны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новороссийск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные корабли нужно ориентироваться на заявления Минобороны.
Минобороны РФ сообщили в пятницу, что Украина попыталась атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены кораблями РФ на рейде.
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
07:31
"Нет, не мог бы", - ответил Песков на вопрос о том, мог бы Кремль прокомментировать ситуацию с отражением атаки надводных беспилотников в акватории Новороссийска.
На замечание журналистов, что, несмотря на заявление Минобороны, в сети появляются видео буксировки поврежденного корабля, Песков ответил, что нужно ориентироваться на информацию Минобороны.
"Это касается специальной военной операции, здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал он.
Утром в пятницу в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов. В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки беспилотников
11:29
 
РоссияНовороссийскКраснодарский крайДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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