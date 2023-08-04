https://ria.ru/20230804/korabl-1888167869.html

В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске

В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске - РИА Новости, 04.08.2023

В Кремле переадресовали вопрос о повреждении корабля в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:26

2023-08-04T13:26

2023-08-04T13:45

россия

новороссийск

краснодарский край

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные корабли нужно ориентироваться на заявления Минобороны. Минобороны РФ сообщили в пятницу, что Украина попыталась атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены кораблями РФ на рейде. "Нет, не мог бы", - ответил Песков на вопрос о том, мог бы Кремль прокомментировать ситуацию с отражением атаки надводных беспилотников в акватории Новороссийска. На замечание журналистов, что, несмотря на заявление Минобороны, в сети появляются видео буксировки поврежденного корабля, Песков ответил, что нужно ориентироваться на информацию Минобороны. "Это касается специальной военной операции, здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны", - сказал он.Утром в пятницу в телеграм-канале Shot была опубликована информация о взрывах в акватории Новороссийска. По словам очевидцев, это могло быть уничтожение вражеских дронов. В экстренных службах РИА Новости подтверждали, что были обращения жителей города из-за взрывов. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в акватории Новороссийска российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html

https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888134544.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новороссийск, краснодарский край, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)