https://ria.ru/20230804/kontrol-1888287925.html

СБР Судана заявили о полном контроле над провинцией Центральный Дарфур

СБР Судана заявили о полном контроле над провинцией Центральный Дарфур - РИА Новости, 04.08.2023

СБР Судана заявили о полном контроле над провинцией Центральный Дарфур

Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что полностью контролируют провинцию Центральный Дарфур на западе страны. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:13

2023-08-04T21:13

2023-08-04T21:43

в мире

судан

центральный дарфур

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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что полностью контролируют провинцию Центральный Дарфур на западе страны. "Мы, Силы быстрого реагирования, полностью контролируем провинцию Центральный Дарфур", - сказал командир СБР Али Якуб Джибриль на видео, которое формирования опубликовали в соцсетях. Кроме того, СБР также выложили видео, в котором говорится, что гражданская администрация Центрального Дарфура заявляет о поддержке СБР. Вооруженные силы Судана пока не делали заявлений насчет Центрального Дарфура. В конце июля стороны конфликта в Судане - вооруженные силы и СБР - прекратили переговоры, которые проходили с мая в саудовской Джидде. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более трех миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта.

https://ria.ru/20230703/sudan-1881813424.html

судан

центральный дарфур

джидда

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в мире, судан, центральный дарфур, джидда, оон