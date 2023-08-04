https://ria.ru/20230804/kontingent-1888135563.html

В Совфеде оценили вероятность отправки США военных на Украину

В Совфеде оценили вероятность отправки США военных на Украину - РИА Новости, 04.08.2023

В Совфеде оценили вероятность отправки США военных на Украину

Направление американцами своего контингента на Украину маловероятно, ведь это прямой военный конфликт с Россией, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:34

2023-08-04T11:34

2023-08-04T11:34

специальная военная операция на украине

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украина

сша

нигер

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Направление американцами своего контингента на Украину маловероятно, ведь это прямой военный конфликт с Россией, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале. Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сказал РИА Новости, что военная интервенция США в Нигер возможна, это станет прецедентом для отправки американских солдат на Украину. "Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной", - написал политик. По словам Джабарова, "даже самые откровенные ястребы в американской верхушке говорят, что этот сценарий невозможен".

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

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в мире, украина, сша, нигер, владимир джабаров, россия