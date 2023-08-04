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Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля - РИА Новости, 04.08.2023
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19:11 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/konflikt-1888273565.html
Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля
Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля - РИА Новости, 04.08.2023
Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля
Полиция Москвы подтвердила РИА Новости задержание одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля, у злоумышленника изъяли... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:11
2023-08-04T19:11
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция Москвы подтвердила РИА Новости задержание одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля, у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу. Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил о дорожном конфликте недалеко от Кремля. По его словам, там произошла авария, а после - конфликт между водителями, в результате которого один водитель, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против обидчика. Одного из участников происшествия задержали, пострадавшему оказывали помощь, отмечал корреспондент. По официальной информации, инцидент произошел на Моховой улице в Москве. "По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Сотрудниками полиции стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе столичного ГУМВД. Сейчас полицейские разбираются в произошедшем, добавил он.
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Конфликт на Моховой улице
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля

Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля на Моховой улице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция Москвы подтвердила РИА Новости задержание одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля, у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил о дорожном конфликте недалеко от Кремля. По его словам, там произошла авария, а после - конфликт между водителями, в результате которого один водитель, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против обидчика. Одного из участников происшествия задержали, пострадавшему оказывали помощь, отмечал корреспондент.
По официальной информации, инцидент произошел на Моховой улице в Москве.
"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Сотрудниками полиции стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе столичного ГУМВД.
Сейчас полицейские разбираются в произошедшем, добавил он.
ДТП на Моховой улице в центре Москвы
ДТП на Моховой улице в центре Москвы
ДТП на Моховой улице в центре Москвы
 
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