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Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля

Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля - РИА Новости, 04.08.2023

Полиция задержала участника дорожного конфликта со стрельбой возле Кремля

Полиция Москвы подтвердила РИА Новости задержание одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля, у злоумышленника изъяли... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:11

2023-08-04T19:11

2023-08-04T19:11

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция Москвы подтвердила РИА Новости задержание одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля, у злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего отправили в больницу. Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил о дорожном конфликте недалеко от Кремля. По его словам, там произошла авария, а после - конфликт между водителями, в результате которого один водитель, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против обидчика. Одного из участников происшествия задержали, пострадавшему оказывали помощь, отмечал корреспондент. По официальной информации, инцидент произошел на Моховой улице в Москве. "По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Сотрудниками полиции стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято. Пострадавший направлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе столичного ГУМВД. Сейчас полицейские разбираются в произошедшем, добавил он.

москва

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Конфликт на Моховой улице Конфликт на Моховой улице 2023-08-04T19:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто