https://ria.ru/20230804/konflikt-1888089178.html

Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился

Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился - РИА Новости, 04.08.2023

Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился

Бывшему депутату сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве, пишет... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T01:51

2023-08-04T01:51

2023-08-04T13:15

в мире

латвия

эдгарс ринкевичс

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывшему депутату сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве, пишет Sputnik Латвия."Знотиньш написал в соцсетях, что русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски. Вызванная на место происшествия полиция тем не менее сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве, за которое полагается либо предупреждение, либо штраф до 500 евро", — говорится в публикации.После этого, по информации агентства, в соцсетях всплыло видео, свидетельствующее, что бывший депутат спровоцировал соседа, назвав его ватником и угрожая выслать из страны всех русскоязычных.В связи с действиями Знотиньша активистка Ольга Петкевич обратилась к президенту Эдгарсу Ринкевичсу от лица всех русских Латвии и попросила его взять ситуацию под личный контроль. Публицист Лато Лапса, в свою очередь, призвал представителей Государственной полиции оценить действия экс-депутата на предмет разжигания национальной, этнической и расовой вражды.

https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html

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в мире, латвия, эдгарс ринкевичс