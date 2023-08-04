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Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился - РИА Новости, 04.08.2023
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01:51 04.08.2023 (обновлено: 13:15 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/konflikt-1888089178.html
Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился
Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился - РИА Новости, 04.08.2023
Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился
Бывшему депутату сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве, пишет... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T01:51
2023-08-04T13:15
в мире
латвия
эдгарс ринкевичс
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывшему депутату сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве, пишет Sputnik Латвия.&quot;Знотиньш написал в соцсетях, что русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски. Вызванная на место происшествия полиция тем не менее сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве, за которое полагается либо предупреждение, либо штраф до 500 евро&quot;, — говорится в публикации.После этого, по информации агентства, в соцсетях всплыло видео, свидетельствующее, что бывший депутат спровоцировал соседа, назвав его ватником и угрожая выслать из страны всех русскоязычных.В связи с действиями Знотиньша активистка Ольга Петкевич обратилась к президенту Эдгарсу Ринкевичсу от лица всех русских Латвии и попросила его взять ситуацию под личный контроль. Публицист Лато Лапса, в свою очередь, призвал представителей Государственной полиции оценить действия экс-депутата на предмет разжигания национальной, этнической и расовой вражды.
https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html
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в мире, латвия, эдгарс ринкевичс
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс
Латвийский политик попытался подставить русскоязычного соседа и поплатился

Sputnik Латвия: экс-депутата Знотиньша сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeima / Reinis ZnotiņšРейнис Знотиньш
Рейнис Знотиньш - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeima / Reinis Znotiņš
Рейнис Знотиньш. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывшему депутату сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, подавшему жалобу на своего русскоязычного соседа, грозит административный процесс о мелком хулиганстве, пишет Sputnik Латвия.
«

"Знотиньш написал в соцсетях, что русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски. Вызванная на место происшествия полиция тем не менее сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве, за которое полагается либо предупреждение, либо штраф до 500 евро", — говорится в публикации.

После этого, по информации агентства, в соцсетях всплыло видео, свидетельствующее, что бывший депутат спровоцировал соседа, назвав его ватником и угрожая выслать из страны всех русскоязычных.
В связи с действиями Знотиньша активистка Ольга Петкевич обратилась к президенту Эдгарсу Ринкевичсу от лица всех русских Латвии и попросила его взять ситуацию под личный контроль. Публицист Лато Лапса, в свою очередь, призвал представителей Государственной полиции оценить действия экс-депутата на предмет разжигания национальной, этнической и расовой вражды.
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