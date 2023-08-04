https://ria.ru/20230804/kipr-1888086047.html
Американский политик впервые прибыл в Северный Кипр через Турцию
Американский политик впервые прибыл в Северный Кипр через Турцию - РИА Новости, 04.08.2023
Американский политик впервые прибыл в Северный Кипр через Турцию
Американский политик - конгрессмен-республиканец от Техаса Пит Сешнс - впервые прибыл на оккупированную часть Кипра прямым рейсом через Турцию, он был принят... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T00:07
2023-08-04T00:07
2023-08-04T00:07
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кипр
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турция
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Американский политик - конгрессмен-республиканец от Техаса Пит Сешнс - впервые прибыл на оккупированную часть Кипра прямым рейсом через Турцию, он был принят лидером турок-киприотов Эрсином Татаром, сообщает сайт главы непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра. Кипр считает незаконными поездки на оккупированную часть острова через Турцию, в обход контрольно-пропускных пунктов Республики Кипр. "По приглашению Торгово-промышленной палаты киприотов-турок Сешнс, прибывший в Турецкую Республику Северного Кипра через аэропорт Эрджан, были приняты президентом Татаром вместе с президентом палаты Тургаем Денизом", - говорится в сообщении. Татар призвал международное сообщество и США "признать новую политику кипрско-турецкой стороны, основанную на двух государствах, суверенном равенстве и равном международном статусе", что создаст жизнеспособную, справедливую и устойчивую основу для кипрского урегулирования. Констатировав, что переговоры, которые велись на федеративной основе более полувека, исчерпали себя из-за греческого менталитета, рассматривающего Кипр как греческий остров, Татар сказал, что пора открыть новую страницу на Кипре в рамках сотрудничества и добрососедских отношений двух народов - киприотов-турок и киприотов-греков. Он сказал, что пришло время строить будущее, в котором они смогут жить бок о бок. Теперь требуется новый подход для того, чтобы кипрская проблема могла быть решена, сказал он. Лидер турок-киприотов рассказал о "несправедливой изоляции", навязанной кипрско-турецкому народу, из-за чего ТРСК не может выполнять прямые рейсы в другие страны и не может напрямую торговать с ними, кроме Турции. Он выразил удовлетворение тем, что американский конгрессмен, ранее побывавший на свободных территориях, теперь посещает и оккупированные территории. "Пит Сешнс заявил, что в прошлом он посещал кипрско-греческую сторону, на этот раз он был рад посетить ТРСК и хотел бы узнать больше о взглядах кипрско-турецкой стороны. Сешнс подчеркнул важность принципа уважения к обоим народам на острове и заявил, что для достижения соглашения необходимы здравый смысл и сильное лидерство", - сообщает администрация. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Нынешний лидер турок-киприотов Эрсин Татар выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что урегулировать кипрскую проблему можно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Сейчас предпринимаются усилия возобновить переговоры.
https://ria.ru/20221112/kipr-1831025030.html
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в мире, кипр, северный кипр, оон, турция
В мире, Кипр, Северный Кипр, ООН, Турция
Американский политик впервые прибыл в Северный Кипр через Турцию
Американский конгрессмен впервые прибыл на оккупированную часть Кипра через Турцию
АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Американский политик - конгрессмен-республиканец от Техаса Пит Сешнс - впервые прибыл на оккупированную часть Кипра прямым рейсом через Турцию, он был принят лидером турок-киприотов Эрсином Татаром, сообщает сайт главы непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра.
Кипр считает незаконными поездки на оккупированную часть острова через Турцию, в обход контрольно-пропускных пунктов Республики Кипр.
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра
"По приглашению Торгово-промышленной палаты киприотов-турок Сешнс, прибывший в Турецкую Республику Северного Кипра через аэропорт Эрджан, были приняты президентом Татаром вместе с президентом палаты Тургаем Денизом", - говорится в сообщении.
Татар призвал международное сообщество и США "признать новую политику кипрско-турецкой стороны, основанную на двух государствах, суверенном равенстве и равном международном статусе", что создаст жизнеспособную, справедливую и устойчивую основу для кипрского урегулирования. Констатировав, что переговоры, которые велись на федеративной основе более полувека, исчерпали себя из-за греческого менталитета, рассматривающего Кипр как греческий остров, Татар сказал, что пора открыть новую страницу на Кипре в рамках сотрудничества и добрососедских отношений двух народов - киприотов-турок и киприотов-греков. Он сказал, что пришло время строить будущее, в котором они смогут жить бок о бок. Теперь требуется новый подход для того, чтобы кипрская проблема могла быть решена, сказал он.
Лидер турок-киприотов рассказал о "несправедливой изоляции", навязанной кипрско-турецкому народу, из-за чего ТРСК не может выполнять прямые рейсы в другие страны и не может напрямую торговать с ними, кроме Турции. Он выразил удовлетворение тем, что американский конгрессмен, ранее побывавший на свободных территориях, теперь посещает и оккупированные территории.
«
"Пит Сешнс заявил, что в прошлом он посещал кипрско-греческую сторону, на этот раз он был рад посетить ТРСК и хотел бы узнать больше о взглядах кипрско-турецкой стороны. Сешнс подчеркнул важность принципа уважения к обоим народам на острове и заявил, что для достижения соглашения необходимы здравый смысл и сильное лидерство", - сообщает администрация.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Нынешний лидер турок-киприотов Эрсин Татар выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что урегулировать кипрскую проблему можно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Сейчас предпринимаются усилия возобновить переговоры.
Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной