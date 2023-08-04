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Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер" - РИА Новости, 04.08.2023
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Культура
 
18:34 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/kino-1888265408.html
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер"
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер" - РИА Новости, 04.08.2023
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер"
Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", в частности в пресс-службе сети "КАРО" заявили РИА Новости, что... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
культура
россия
москино
армения
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", в частности в пресс-службе сети "КАРО" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах. &quot;КАРО не показывает пиратские фильмы&quot;, – заявила пресс-секретарь &quot;КАРО&quot; Майя Трубицына.Также сеть кинотеатров "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино" подтвердили, что не планируют показывать голливудские премьеры без прокатного удостоверения. &quot;В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры&quot;, – подчеркнули в пресс-службе &quot;Москино&quot;.Ранее в СМИ сообщалось о том, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении.
https://ria.ru/20230731/barbi-1887265100.html
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россия, москино, армения, кино и сериалы
Культура, Россия, Москино, Армения, Кино и сериалы
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер"

Московские кинотеатры отказались показывать пиратские копии "Барби" и "Оппенгеймер"

© Heyday Films (2023) Кадр из фильма "Барби"
Кадр из фильма Барби
© Heyday Films (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", в частности в пресс-службе сети "КАРО" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.
«

"КАРО не показывает пиратские фильмы", – заявила пресс-секретарь "КАРО" Майя Трубицына.

Также сеть кинотеатров "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино" подтвердили, что не планируют показывать голливудские премьеры без прокатного удостоверения.
«

"В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры", – подчеркнули в пресс-службе "Москино".

Ранее в СМИ сообщалось о том, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении.
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