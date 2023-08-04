https://ria.ru/20230804/kino-1888265408.html
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер"
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер" - РИА Новости, 04.08.2023
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер"
Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", в частности в пресс-службе сети "КАРО" заявили РИА Новости, что... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
2023-08-04T18:34
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", в частности в пресс-службе сети "КАРО" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах. "КАРО не показывает пиратские фильмы", – заявила пресс-секретарь "КАРО" Майя Трубицына.Также сеть кинотеатров "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино" подтвердили, что не планируют показывать голливудские премьеры без прокатного удостоверения. "В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры", – подчеркнули в пресс-службе "Москино".Ранее в СМИ сообщалось о том, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении.
https://ria.ru/20230731/barbi-1887265100.html
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РИА Новости
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россия, москино, армения, кино и сериалы
Культура, Россия, Москино, Армения, Кино и сериалы
Московские кинотеатры отказались показывать "Барби" и "Оппенгеймер"
Московские кинотеатры отказались показывать пиратские копии "Барби" и "Оппенгеймер"
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские кинотеатры опровергли сообщения о возможном прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", в частности в пресс-службе сети "КАРО" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.
«
"КАРО не показывает пиратские фильмы", – заявила пресс-секретарь "КАРО" Майя Трубицына.
Также сеть кинотеатров "Люксор", "Синема Парк/Формула Кино" и "Москино" подтвердили, что не планируют показывать голливудские премьеры без прокатного удостоверения.
«
"В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры", – подчеркнули в пресс-службе "Москино".
Ранее в СМИ сообщалось о том, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении.
Фильм "Барби" снова возглавил кинопрокат в СНГ за выходные