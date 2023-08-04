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Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 04.08.2023
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Культура
 
12:11 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/kino-1888146753.html
Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь"
Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 04.08.2023
Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь"
Создатели российской версии известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" объявили имена исполнителей главных ролей. Ими станут актеры Никита Волков и... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:11
2023-08-04T12:11
культура
влад соколовский
екатерина волкова (актриса)
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Создатели российской версии известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" объявили имена исполнителей главных ролей. Ими станут актеры Никита Волков и Лиана Гриба, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. &quot;Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет актер Никита Волков – звезда сериала &quot;Трудные подростки&quot;. Его партнершей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам &quot;Дурная кровь&quot;, &quot;Дорога к счастью&quot;, &quot;Монастырь&quot; и &quot;Триггер&quot;. Героиню Лианы в российской версии &quot;Постучись в мою дверь&quot; будут звать Саша&quot;, – говорится в сообщении. Волков признался, что не смотрел турецкий сериал, но уверен, что его герой Сергей будет иметь много общего с Серканом Болатом. &quot;Я был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль &quot;мужчины мечты&quot;, как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам&quot;, – сказал актер Никита Волков, слова которого приводятся в сообщении.Ранее сообщалось, что в адаптации примут участие актеры Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые сыграют подруг главной героини. Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя, добавили в пресс-службе. Российскую версию покажут на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER а также в эфире телеканала ТНТ.
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влад соколовский, екатерина волкова (актриса), кино и сериалы
Культура, Влад Соколовский, Екатерина Волкова (актриса), Кино и сериалы
Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь"

Волков и Гриба исполнят главные роли в русской версии сериала "Постучись в мою дверь"

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Создатели российской версии известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" объявили имена исполнителей главных ролей. Ими станут актеры Никита Волков и Лиана Гриба, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.
«

"Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет актер Никита Волков – звезда сериала "Трудные подростки". Его партнершей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь" и "Триггер". Героиню Лианы в российской версии "Постучись в мою дверь" будут звать Саша", – говорится в сообщении.

Волков признался, что не смотрел турецкий сериал, но уверен, что его герой Сергей будет иметь много общего с Серканом Болатом.
«

"Я был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль "мужчины мечты", как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам", – сказал актер Никита Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что в адаптации примут участие актеры Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые сыграют подруг главной героини. Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя, добавили в пресс-службе. Российскую версию покажут на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER а также в эфире телеканала ТНТ.
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