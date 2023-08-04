https://ria.ru/20230804/kino-1888146753.html

Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь"

Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 04.08.2023

Официально: кто сыграет в русской версии "Постучись в мою дверь"

Создатели российской версии известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" объявили имена исполнителей главных ролей. Ими станут актеры Никита Волков и... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:11

2023-08-04T12:11

2023-08-04T12:11

культура

влад соколовский

екатерина волкова (актриса)

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Создатели российской версии известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" объявили имена исполнителей главных ролей. Ими станут актеры Никита Волков и Лиана Гриба, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. "Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет актер Никита Волков – звезда сериала "Трудные подростки". Его партнершей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь" и "Триггер". Героиню Лианы в российской версии "Постучись в мою дверь" будут звать Саша", – говорится в сообщении. Волков признался, что не смотрел турецкий сериал, но уверен, что его герой Сергей будет иметь много общего с Серканом Болатом. "Я был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль "мужчины мечты", как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам", – сказал актер Никита Волков, слова которого приводятся в сообщении.Ранее сообщалось, что в адаптации примут участие актеры Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые сыграют подруг главной героини. Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя, добавили в пресс-службе. Российскую версию покажут на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER а также в эфире телеканала ТНТ.

https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872856929.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

влад соколовский, екатерина волкова (актриса), кино и сериалы