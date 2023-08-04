https://ria.ru/20230804/kiev-1888289806.html

Дойдут за 12 часов. Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России

Дойдут за 12 часов. Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.08.2023

Дойдут за 12 часов. Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России

Власти Украины недооценивают мощь российской армии, что может привести к серьезным последствиям, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:43

2023-08-04T21:43

2023-08-04T23:48

специальная военная операция на украине

украина

киев

сергей кривонос

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти Украины недооценивают мощь российской армии, что может привести к серьезным последствиям, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу "Прямой"."Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов", — отметил он.По словам военного, президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке возможностей российских войск, поэтому ситуация все еще может пойти по худшему для ВСУ сценарию.Ранее Кривонос отметил, что российские войска имеют существенное преимущество над противником благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html

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украина

киев

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украина, киев, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато