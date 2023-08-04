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Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 04.08.2023 (обновлено: 20:21 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/kiev-1888247833.html
Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами
Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами - РИА Новости, 04.08.2023
Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами
Решение НАТО спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:30
2023-08-04T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение НАТО спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.&quot;Если вы (западные страны. — Прим. ред.) не согласитесь на завершение конфликта, то России ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева&quot;, — сказал он.По мнению полковника, Североатлантический альянс допустил очень серьезную ошибку, решив, что Украина сможет противостоять российским войскам. В результате бывшая советская республика оказалась фактически разрушена, но союзники отказываются признавать это."В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами?" — задался вопросом офицер.Макгрегор также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, запасы которых иссякли и в самих Соединенных Штатах. А потери украинцев настолько высоки, что они даже не успевают убирать тела с линии огня, заключил он.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888231448.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не признают поражение, пока Россия не пойдет на Киев

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение НАТО спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«

"Если вы (западные страны. — Прим. ред.) не согласитесь на завершение конфликта, то России ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева", — сказал он.

По мнению полковника, Североатлантический альянс допустил очень серьезную ошибку, решив, что Украина сможет противостоять российским войскам. В результате бывшая советская республика оказалась фактически разрушена, но союзники отказываются признавать это.
"В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами?" — задался вопросом офицер.
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Макгрегор также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, запасы которых иссякли и в самих Соединенных Штатах. А потери украинцев настолько высоки, что они даже не успевают убирать тела с линии огня, заключил он.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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