Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не признают поражение, пока Россия не пойдет на Киев
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение НАТО спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
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"Если вы (западные страны. — Прим. ред.) не согласитесь на завершение конфликта, то России ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева", — сказал он.
По мнению полковника, Североатлантический альянс допустил очень серьезную ошибку, решив, что Украина сможет противостоять российским войскам. В результате бывшая советская республика оказалась фактически разрушена, но союзники отказываются признавать это.
"В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами?" — задался вопросом офицер.
Макгрегор также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, запасы которых иссякли и в самих Соединенных Штатах. А потери украинцев настолько высоки, что они даже не успевают убирать тела с линии огня, заключил он.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.
Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.