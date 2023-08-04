https://ria.ru/20230804/kiev-1888247833.html

Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами

Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами - РИА Новости, 04.08.2023

Пройдут маршем по Киеву. В США пригрозили Зеленскому проблемами

Решение НАТО спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:30

2023-08-04T17:30

2023-08-04T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

владимир путин

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение НАТО спровоцировать украинский кризис привело к катастрофическим последствиям для Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Если вы (западные страны. — Прим. ред.) не согласитесь на завершение конфликта, то России ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева", — сказал он.По мнению полковника, Североатлантический альянс допустил очень серьезную ошибку, решив, что Украина сможет противостоять российским войскам. В результате бывшая советская республика оказалась фактически разрушена, но союзники отказываются признавать это."В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами?" — задался вопросом офицер.Макгрегор также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, запасы которых иссякли и в самих Соединенных Штатах. А потери украинцев настолько высоки, что они даже не успевают убирать тела с линии огня, заключил он.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль, с начала контрнаступления, украинские войска потеряли свыше 43 тысяч человек.Москва не раз выражала готовность к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может быть урегулирована только при учете территориальных изменений.

https://ria.ru/20230804/vsu-1888231448.html

https://ria.ru/20230804/vsu-1888191585.html

киев

украина

россия

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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины