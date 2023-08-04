https://ria.ru/20230804/kharkov-1888281046.html

Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой

Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой - РИА Новости, 04.08.2023

Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой

Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:08

2023-08-04T20:08

2023-08-04T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

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киев

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков",— отметил он.При этом Владимир Путин не стремится к взятию украинских городов, а проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации, указал Риттер.Кроме того, западные страны постепенно начинают признавать, что в мирном соглашении по окончании украинского конфликта будет обозначена новая граница между двумя странами, резюмировал он.Украина с 4 июня начала продвижение на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html

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харьков

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