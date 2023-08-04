https://ria.ru/20230804/kharkov-1888281046.html
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой - РИА Новости, 04.08.2023
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой
Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:08
2023-08-04T20:08
2023-08-04T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914760_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_f30f15d659d10bfb4bd22c02b7232671.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков",— отметил он.При этом Владимир Путин не стремится к взятию украинских городов, а проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации, указал Риттер.Кроме того, западные страны постепенно начинают признавать, что в мирном соглашении по окончании украинского конфликта будет обозначена новая граница между двумя странами, резюмировал он.Украина с 4 июня начала продвижение на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html
https://ria.ru/20230804/vsu-1888231448.html
харьков
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914760_0:0:2597:1948_1920x0_80_0_0_889b8bf5415f9b32b3d4d97eb719c48a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия обладает всеми резервами для освобождения Харькова