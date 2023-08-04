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Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 04.08.2023 (обновлено: 21:51 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/kharkov-1888281046.html
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой - РИА Новости, 04.08.2023
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой
Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:08
2023-08-04T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков",— отметил он.При этом Владимир Путин не стремится к взятию украинских городов, а проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации, указал Риттер.Кроме того, западные страны постепенно начинают признавать, что в мирном соглашении по окончании украинского конфликта будет обозначена новая граница между двумя странами, резюмировал он.Украина с 4 июня начала продвижение на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html
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в мире, харьков, россия, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Возьмут Харьков. Зеленского предупредили о ЧП на передовой

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия обладает всеми резервами для освобождения Харькова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет стрельбу из 82мм миномета
Российский военнослужащий ведет стрельбу из 82мм миномета - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий ведет стрельбу из 82мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска при необходимости смогут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
"ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков",— отметил он.
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При этом Владимир Путин не стремится к взятию украинских городов, а проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации, указал Риттер.
Кроме того, западные страны постепенно начинают признавать, что в мирном соглашении по окончании украинского конфликта будет обозначена новая граница между двумя странами, резюмировал он.
Украина с 4 июня начала продвижение на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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