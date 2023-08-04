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Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли - РИА Новости, 04.08.2023
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16:30 04.08.2023 (обновлено: 16:51 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/kanal-1888233107.html
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли - РИА Новости, 04.08.2023
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли
Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:30
2023-08-04T16:51
россия
россельхозбанк
экономика
оон
владимир путин
украина
турция
мария захарова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html
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россия, россельхозбанк, экономика, оон, владимир путин, украина, турция, мария захарова, swift
Россия, Россельхозбанк, Экономика, ООН, Владимир Путин, Украина, Турция, Мария Захарова, SWIFT
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли

МИД: канал между РСХБ и JP Morgan, подававшийся как альтернатива SWIFT, закрыли 2 августа

© Flickr / DragonFlyEye JP Morgan Chase
JP Morgan Chase - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Flickr / DragonFlyEye
JP Morgan Chase . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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РоссияРоссельхозбанкЭкономикаООНВладимир ПутинУкраинаТурцияМария ЗахароваSWIFT
 
 
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