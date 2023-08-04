https://ria.ru/20230804/kanal-1888233107.html

Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли

Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли - РИА Новости, 04.08.2023

Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли

Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:30

2023-08-04T16:30

2023-08-04T16:51

россия

россельхозбанк

экономика

оон

владимир путин

украина

турция

мария захарова

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html

россия

украина

турция

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россия, россельхозбанк, экономика, оон, владимир путин, украина, турция, мария захарова, swift