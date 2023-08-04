https://ria.ru/20230804/kanal-1888233107.html
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли - РИА Новости, 04.08.2023
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли
Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:30
2023-08-04T16:30
2023-08-04T16:51
россия
россельхозбанк
экономика
оон
владимир путин
украина
турция
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100234/09/1002340926_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_8919ab51ed4aee0342103b67a7666b6d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прямой канал между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который Запад и ООН подавали в качестве альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100234/09/1002340926_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_25cbdcdee6f86e264d1a4bfec6adf5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, россельхозбанк, экономика, оон, владимир путин, украина, турция, мария захарова, swift
Россия, Россельхозбанк, Экономика, ООН, Владимир Путин, Украина, Турция, Мария Захарова, SWIFT
Канал связи РСХБ и JP Morgan, который Запад считал аналогом SWIFT, закрыли
МИД: канал между РСХБ и JP Morgan, подававшийся как альтернатива SWIFT, закрыли 2 августа