Верховный суд Израиля может задержать имплементацию части судебной реформы

2023-08-04T03:08

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Верховный суд Израиля может вынести решение, которое задержит имплементацию принятого в марте закона об изменении правил объявления премьер-министра недееспособным, сообщает израильское издание The Times of Israel. "Верховный суд недвусмысленно заявил, что рассматривает недавно принятый закон, запрещающий суду приказать премьер-министру отстраниться от должности, как очень личный законодательный акт и дал понять, что рассматривает взрывоопасное решение, которое задержит имплементацию закона." - пишет издание Согласно информации The Times of Israel, на пятичасовом слушании петиций по отмене закона председательствовали трое самых высокопоставленных судей Верховного суда страны, однако пока неясно, когда будет вынесено решение. На прошлой неделе Генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара впервые за время проведения юридической реформы присоединилась к петициям об отмене закона, принятого в середине марта израильским Кнессетом. Закон лишает Верховный суд полномочий рассматривать или утверждать запрос об объявлении недееспособности главы израильского правительства, оставляя это право только за самим премьер-министром или же правительством, при условии принятия решения большинством в три четверти голосов. Недееспособность так же может быть объявлена только по медицинским показаниям: в случае физической или психической недееспособности премьера исполнять обязанности. Решение об отмене закона станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменил один из так называемых основных законов государства - особых нормативных правовых актов, которые составляют основу будущей конституции Израиля, пишет The Times of Israel.

израиль

в мире, израиль, кнессет израиля