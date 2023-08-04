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На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком - РИА Новости, 04.08.2023
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02:20 04.08.2023 (обновлено: 02:45 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/izdevatelstva-1888090596.html
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком - РИА Новости, 04.08.2023
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту издевательств над ребенком в детском лагере "Металлист" на Камчатке,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T02:20
2023-08-04T02:45
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту издевательств над ребенком в детском лагере "Металлист" на Камчатке, сообщил старший помощник руководителя ведомства Алексей Пузырев."Первого августа в вечернее время в жилой комнате детского оздоровительного лагеря "Металлист", расположенного в поселке Паратунка Елизовского района, работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания", - сказал Пузырев.Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края, сообщила старший помощник прокурора региона Елизавета Денисюк. Физрук уже уволен с занимаемой должности."Мужчина освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины. Собранные материалы направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"), - сказала Денисюк.РИА Новости сообщало, что 1 августа в социальных сетях на Камчатке появился видеоролик, в котором молодой человек связывает и избивает подростка. По заявлению матери мальчика, дело произошло в детском загородном лагере "Металлист". Про результатам проверок надзорными органами информация об издевательствах над 15-летним подростком подтвердилась.
https://ria.ru/20230803/izbienie-1887936799.html
https://ria.ru/20230802/arest-1887826836.html
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком

СК: на Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком в лагере

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту издевательств над ребенком в детском лагере "Металлист" на Камчатке, сообщил старший помощник руководителя ведомства Алексей Пузырев.
"Первого августа в вечернее время в жилой комнате детского оздоровительного лагеря "Металлист", расположенного в поселке Паратунка Елизовского района, работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания", - сказал Пузырев.
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Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края, сообщила старший помощник прокурора региона Елизавета Денисюк. Физрук уже уволен с занимаемой должности.
"Мужчина освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины. Собранные материалы направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"), - сказала Денисюк.
РИА Новости сообщало, что 1 августа в социальных сетях на Камчатке появился видеоролик, в котором молодой человек связывает и избивает подростка. По заявлению матери мальчика, дело произошло в детском загородном лагере "Металлист". Про результатам проверок надзорными органами информация об издевательствах над 15-летним подростком подтвердилась.
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