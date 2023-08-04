https://ria.ru/20230804/izdevatelstva-1888090596.html

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком - РИА Новости, 04.08.2023

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту издевательств над ребенком в детском лагере "Металлист" на Камчатке,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T02:20

2023-08-04T02:20

2023-08-04T02:45

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту издевательств над ребенком в детском лагере "Металлист" на Камчатке, сообщил старший помощник руководителя ведомства Алексей Пузырев."Первого августа в вечернее время в жилой комнате детского оздоровительного лагеря "Металлист", расположенного в поселке Паратунка Елизовского района, работник учреждения в унизительной форме и в присутствии других детей применил в отношении 15-летнего подростка недопустимые способы воспитания, связывая ему руки и ноги, причинив тем самым физическую боль и нравственные страдания", - сказал Пузырев.Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края, сообщила старший помощник прокурора региона Елизавета Денисюк. Физрук уже уволен с занимаемой должности."Мужчина освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением трудовой дисциплины. Собранные материалы направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"), - сказала Денисюк.РИА Новости сообщало, что 1 августа в социальных сетях на Камчатке появился видеоролик, в котором молодой человек связывает и избивает подростка. По заявлению матери мальчика, дело произошло в детском загородном лагере "Металлист". Про результатам проверок надзорными органами информация об издевательствах над 15-летним подростком подтвердилась.

https://ria.ru/20230803/izbienie-1887936799.html

https://ria.ru/20230802/arest-1887826836.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)