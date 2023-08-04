https://ria.ru/20230804/izbienie-1888240961.html

В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье

В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье - РИА Новости, 04.08.2023

В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос председателю Следственного комитета РФ... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:57

2023-08-04T16:57

2023-08-04T16:57

россия

ставропольский край

невинномысск

александр бастрыкин

владимир владимиров

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

кпрф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать преступление по факту избиения мальчика в детском лагере его сверстниками. Останина уточнила, что зарос был отправлен в связи с тем, что в детском лагере в городе Невинномысск Ставропольского края сверстники ночью избили школьника. Удары наносили по глазам, что привело к частичной потере зрения. Сейчас мальчик находится в глазной микрохирургии, он видит только контуры предметов. "В связи с произошедшим, обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование преступления под личный контроль и провести всестороннюю проверку по фактам его совершения, не допустив уклонения от уголовной ответственности виновных лиц", - заявила Останина в своем телеграм-канале. Она добавила, что попросила губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова помочь пострадавшему ребенку, а также провести проверку всех лагерей Ставрополья и выяснить, надлежащим ли образом там обеспечивается безопасность детей.

https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, ставропольский край, невинномысск, александр бастрыкин, владимир владимиров, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), кпрф, происшествия