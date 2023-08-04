https://ria.ru/20230804/izbienie-1888240961.html
В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье
В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье - РИА Новости, 04.08.2023
В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос председателю Следственного комитета РФ... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:57
2023-08-04T16:57
2023-08-04T16:57
россия
ставропольский край
невинномысск
александр бастрыкин
владимир владимиров
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2b6ed494a4f8a211604e17771b6209d5.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать преступление по факту избиения мальчика в детском лагере его сверстниками. Останина уточнила, что зарос был отправлен в связи с тем, что в детском лагере в городе Невинномысск Ставропольского края сверстники ночью избили школьника. Удары наносили по глазам, что привело к частичной потере зрения. Сейчас мальчик находится в глазной микрохирургии, он видит только контуры предметов. "В связи с произошедшим, обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование преступления под личный контроль и провести всестороннюю проверку по фактам его совершения, не допустив уклонения от уголовной ответственности виновных лиц", - заявила Останина в своем телеграм-канале. Она добавила, что попросила губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова помочь пострадавшему ребенку, а также провести проверку всех лагерей Ставрополья и выяснить, надлежащим ли образом там обеспечивается безопасность детей.
https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html
россия
ставропольский край
невинномысск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c3dbe36df1919f5118fe6f4b687e486e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставропольский край, невинномысск, александр бастрыкин, владимир владимиров, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), кпрф, происшествия
Россия, Ставропольский край, Невинномысск, Александр Бастрыкин, Владимир Владимиров, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), КПРФ, Происшествия
В ГД попросили СК разобраться в инциденте с дракой в лагере на Ставрополье
Останина попросила СК разобраться в инциденте с избиением мальчика в лагере на Ставрополье