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Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023
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03:25 04.08.2023 (обновлено: 09:39 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/granitsa-1888091941.html
Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией
Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023
Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией
Читатели TVP Info осудили заявление генерала Марека Соколовского о готовности отправить боевые вертолеты на границу с Белоруссией. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:25
2023-08-04T09:39
в мире
белоруссия
польша
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели TVP Info осудили заявление генерала Марека Соколовского о готовности отправить боевые вертолеты на границу с Белоруссией."Все ближе к тому, чтобы вместо принятия беженцев самим стать беженцами..." — выразил обеспокоенность Janusz-Nusiek Rysio."Ну и смешной этот генеральчик", — пошутил Jarosław Błaszak."Я, должно быть, сплю. Разве это не поиск оправдания? Может, Белоруссия и нарушила границы, но видно, что там учения, и не факт, что пересечение произошло. &lt;...&gt; Господа, охладите свои горячие головы, продержитесь хотя бы до выборов, чтобы мы могли выбрать ответственных людей, которые не будут нести нам опасности и каждый день пугать Россией и Белоруссией", — высказалась Weronika Emnicka."Так кто хочет начать третью мировую? Лукашенко же предупредил, что проводит учения", — отметил Mirek Nikitiuk."Самая заветная мечта этих психопатов — увидеть при жизни настоящую войну, а лучше атомный апокалипсис! Они рвутся к войне и готовы сбить вертолет, как только он хоть на метр пересечет границу!" — написала Ana Kolportowitz.Ранее замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский сообщил о переброске на границу вертолетов двух бригад. По его словам, они готовы применить оружие, "если произойдет что-то опасное".Во вторник МИД республики обвинил два белорусских вертолета в нарушении воздушного пространства Польши, после чего Блащак поручил нарастить приграничную группировку войск. Минск назвал заявление Варшавы провокацией для "очередного оправдания наращивания сил".
https://ria.ru/20230723/polsha-1885754856.html
https://ria.ru/20230720/polsha-1885259221.html
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в мире, белоруссия, польша, россия
В мире, Белоруссия, Польша, Россия
Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией

Читатели польской TVP Info испугались последствий отправки вертолетов к границе Белоруссии

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели TVP Info осудили заявление генерала Марека Соколовского о готовности отправить боевые вертолеты на границу с Белоруссией.
«
"Все ближе к тому, чтобы вместо принятия беженцев самим стать беженцами..." — выразил обеспокоенность Janusz-Nusiek Rysio.
"Ну и смешной этот генеральчик", — пошутил Jarosław Błaszak.
"Я, должно быть, сплю. Разве это не поиск оправдания? Может, Белоруссия и нарушила границы, но видно, что там учения, и не факт, что пересечение произошло. <...> Господа, охладите свои горячие головы, продержитесь хотя бы до выборов, чтобы мы могли выбрать ответственных людей, которые не будут нести нам опасности и каждый день пугать Россией и Белоруссией", — высказалась Weronika Emnicka.
"Так кто хочет начать третью мировую? Лукашенко же предупредил, что проводит учения", — отметил Mirek Nikitiuk.
"Самая заветная мечта этих психопатов — увидеть при жизни настоящую войну, а лучше атомный апокалипсис! Они рвутся к войне и готовы сбить вертолет, как только он хоть на метр пересечет границу!" — написала Ana Kolportowitz.
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Ранее замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский сообщил о переброске на границу вертолетов двух бригад. По его словам, они готовы применить оружие, "если произойдет что-то опасное".
Во вторник МИД республики обвинил два белорусских вертолета в нарушении воздушного пространства Польши, после чего Блащак поручил нарастить приграничную группировку войск. Минск назвал заявление Варшавы провокацией для "очередного оправдания наращивания сил".
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