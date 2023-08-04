https://ria.ru/20230804/granitsa-1888091941.html

Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией

Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023

Поляки начали думать о бегстве из-за отправки войск к границе с Белоруссией

Читатели TVP Info осудили заявление генерала Марека Соколовского о готовности отправить боевые вертолеты на границу с Белоруссией. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:25

2023-08-04T03:25

2023-08-04T09:39

в мире

белоруссия

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели TVP Info осудили заявление генерала Марека Соколовского о готовности отправить боевые вертолеты на границу с Белоруссией."Все ближе к тому, чтобы вместо принятия беженцев самим стать беженцами..." — выразил обеспокоенность Janusz-Nusiek Rysio."Ну и смешной этот генеральчик", — пошутил Jarosław Błaszak."Я, должно быть, сплю. Разве это не поиск оправдания? Может, Белоруссия и нарушила границы, но видно, что там учения, и не факт, что пересечение произошло. <...> Господа, охладите свои горячие головы, продержитесь хотя бы до выборов, чтобы мы могли выбрать ответственных людей, которые не будут нести нам опасности и каждый день пугать Россией и Белоруссией", — высказалась Weronika Emnicka."Так кто хочет начать третью мировую? Лукашенко же предупредил, что проводит учения", — отметил Mirek Nikitiuk."Самая заветная мечта этих психопатов — увидеть при жизни настоящую войну, а лучше атомный апокалипсис! Они рвутся к войне и готовы сбить вертолет, как только он хоть на метр пересечет границу!" — написала Ana Kolportowitz.Ранее замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский сообщил о переброске на границу вертолетов двух бригад. По его словам, они готовы применить оружие, "если произойдет что-то опасное".Во вторник МИД республики обвинил два белорусских вертолета в нарушении воздушного пространства Польши, после чего Блащак поручил нарастить приграничную группировку войск. Минск назвал заявление Варшавы провокацией для "очередного оправдания наращивания сил".

https://ria.ru/20230723/polsha-1885754856.html

https://ria.ru/20230720/polsha-1885259221.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, россия