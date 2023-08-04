https://ria.ru/20230804/granits-1888218679.html
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией
Министры МВД Польши и Литвы в телефонном разговоре обсудили возможные меры по реагированию на возникшие угрозы со стороны Белоруссии, сообщил в социальной сети... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:48
2023-08-04T15:48
2023-08-04T15:48
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мариуш каминьский
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право и справедливость
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ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Министры МВД Польши и Литвы в телефонном разговоре обсудили возможные меры по реагированию на возникшие угрозы со стороны Белоруссии, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр МВД Польши Мариуш Каминьский. “В телефонном разговоре с министром внутренних дел Литвы мы установили общие схемы реагирования на возникающие угрозы со стороны Белоруссии, вплоть до возможного закрытия всех погранпереходов и полной изоляции режима Лукашенко”, - сообщил Каминьский. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.
https://ria.ru/20230804/granitsa-1888091941.html
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в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский, ярослав качиньский, право и справедливость, литва
В мире, Польша, Белоруссия, Мариуш Каминьский, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Литва
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией
Главы МВД Польши и Литвы согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией