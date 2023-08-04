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Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023
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15:48 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/granits-1888218679.html
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2023
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией
Министры МВД Польши и Литвы в телефонном разговоре обсудили возможные меры по реагированию на возникшие угрозы со стороны Белоруссии, сообщил в социальной сети... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:48
2023-08-04T15:48
в мире
польша
белоруссия
мариуш каминьский
ярослав качиньский
право и справедливость
литва
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ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Министры МВД Польши и Литвы в телефонном разговоре обсудили возможные меры по реагированию на возникшие угрозы со стороны Белоруссии, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр МВД Польши Мариуш Каминьский. “В телефонном разговоре с министром внутренних дел Литвы мы установили общие схемы реагирования на возникающие угрозы со стороны Белоруссии, вплоть до возможного закрытия всех погранпереходов и полной изоляции режима Лукашенко”, - сообщил Каминьский. Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.
https://ria.ru/20230804/granitsa-1888091941.html
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в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский, ярослав качиньский, право и справедливость, литва
В мире, Польша, Белоруссия, Мариуш Каминьский, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Литва
Польша и Литва согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией

Главы МВД Польши и Литвы согласовали возможное закрытие погранпереходов с Белоруссией

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Министры МВД Польши и Литвы в телефонном разговоре обсудили возможные меры по реагированию на возникшие угрозы со стороны Белоруссии, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр МВД Польши Мариуш Каминьский.
“В телефонном разговоре с министром внутренних дел Литвы мы установили общие схемы реагирования на возникающие угрозы со стороны Белоруссии, вплоть до возможного закрытия всех погранпереходов и полной изоляции режима Лукашенко”, - сообщил Каминьский.
Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Кроме того, во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны.
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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В миреПольшаБелоруссияМариуш КаминьскийЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЛитва
 
 
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