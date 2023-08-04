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"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем - РИА Новости, 04.08.2023
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Шоубиз
 
15:04 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/glyukoza-1888196087.html
"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем - РИА Новости, 04.08.2023
"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем
Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью "Теленеделе" раскрыла секрет семейного счастья с предпринимателем Александром Чистяковым, с... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:04
2023-08-04T15:04
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
отношения
глюкоза (наталья ионова)
александр чистяков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью "Теленеделе" раскрыла секрет семейного счастья с предпринимателем Александром Чистяковым, с которым вместе 17 лет. По словам знаменитости, все дело в том, что они любят друг друга. "Хотя и у нас бывали сложные дни, которые казались, что прям "ой". Но ты понимаешь, что просто не представляешь свою жизнь без этого человека. Ты уже как-то прирос – ты его рука, нога, он как твой родственник", — призналась Глюкоза.Исполнительница также добавила, что они с мужем постоянно создают романтику. Например, куда-то уезжают. "Над отношениями надо работать, их надо развивать. Ну и уважение, доверие!" — считает певица. Глюкоза и Александр Чистяков поженились летом 2006 года. В этом браке родились две дочери: Лидия (2007 г.р.) и Вера (2011 г.р.). Пара также воспитывает старшего сына предпринимателя от предыдущего брака.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, отношения, глюкоза (наталья ионова), александр чистяков
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, отношения, Глюкоза (Наталья Ионова), Александр Чистяков
"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем

Певица Глюкоза рассказала, как на протяжении 17 лет строит семейное счастье с мужем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков
Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью "Теленеделе" раскрыла секрет семейного счастья с предпринимателем Александром Чистяковым, с которым вместе 17 лет.
По словам знаменитости, все дело в том, что они любят друг друга.
«
"Хотя и у нас бывали сложные дни, которые казались, что прям "ой". Но ты понимаешь, что просто не представляешь свою жизнь без этого человека. Ты уже как-то прирос – ты его рука, нога, он как твой родственник", — призналась Глюкоза.
Исполнительница также добавила, что они с мужем постоянно создают романтику. Например, куда-то уезжают.
«
"Над отношениями надо работать, их надо развивать. Ну и уважение, доверие!" — считает певица.
Глюкоза и Александр Чистяков поженились летом 2006 года. В этом браке родились две дочери: Лидия (2007 г.р.) и Вера (2011 г.р.). Пара также воспитывает старшего сына предпринимателя от предыдущего брака.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиотношенияГлюкоза (Наталья Ионова)Александр Чистяков
 
 
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