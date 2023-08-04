https://ria.ru/20230804/glyukoza-1888196087.html

"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем

"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем - РИА Новости, 04.08.2023

"У нас бывали сложные дни": Глюкоза рассказала об отношениях с мужем

Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью "Теленеделе" раскрыла секрет семейного счастья с предпринимателем Александром Чистяковым, с... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:04

2023-08-04T15:04

2023-08-04T15:04

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глюкоза (наталья ионова)

александр чистяков

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Певица и актриса Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) в интервью "Теленеделе" раскрыла секрет семейного счастья с предпринимателем Александром Чистяковым, с которым вместе 17 лет. По словам знаменитости, все дело в том, что они любят друг друга. "Хотя и у нас бывали сложные дни, которые казались, что прям "ой". Но ты понимаешь, что просто не представляешь свою жизнь без этого человека. Ты уже как-то прирос – ты его рука, нога, он как твой родственник", — призналась Глюкоза.Исполнительница также добавила, что они с мужем постоянно создают романтику. Например, куда-то уезжают. "Над отношениями надо работать, их надо развивать. Ну и уважение, доверие!" — считает певица. Глюкоза и Александр Чистяков поженились летом 2006 года. В этом браке родились две дочери: Лидия (2007 г.р.) и Вера (2011 г.р.). Пара также воспитывает старшего сына предпринимателя от предыдущего брака.

https://ria.ru/20230620/volya-1879147258.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, отношения, глюкоза (наталья ионова), александр чистяков