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СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта

СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта - РИА Новости, 04.08.2023

СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровая в Москве, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:43

2023-08-04T21:43

2023-08-04T21:58

происшествия

москва

кедровый

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровая в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал. "По факту гибели рабочего и получения рабочим травм на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, кедровый, россия, следственный комитет россии (ск рф)