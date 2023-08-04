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СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта - РИА Новости, 04.08.2023
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21:43 04.08.2023 (обновлено: 21:58 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/gibel-1888289950.html
СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта
СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта - РИА Новости, 04.08.2023
СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта
Московские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровая в Москве, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T21:43
2023-08-04T21:58
происшествия
москва
кедровый
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровая в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал. "По факту гибели рабочего и получения рабочим травм на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, кедровый, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кедровый, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта

СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровая в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
Ранее в экстренных службах РИА Новости рассказали, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, один человек погиб и еще один пострадал.
"По факту гибели рабочего и получения рабочим травм на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваКедровыйРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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