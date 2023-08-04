https://ria.ru/20230804/gas-1888202466.html
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2023
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Канске (Красноярский край), сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:09
2023-08-04T15:09
2023-08-04T17:01
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Канске (Красноярский край), сообщил региональный главк МВД."В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили <...> Выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в публикации.В ГУМВД добавили, что на место выехало руководство ведомства. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой помощи.По информации краевого Минздрава, после взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация. "Несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что при взрыве никто не погиб. Он пообещал лично приехать в Канск и проверить, как организована помощь пострадавшим. Кроме того, губернатор поручил местным властям в ближайшее время отремонтировать поврежденные квартиры.В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что взрыв произошел во время замены трубопровода. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как рассказали очевидцы местному телеканалу "ЛимонТВ", у рабочих, менявших газовое оборудование, было несколько ящиков пива.В доме ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров, рассказали в главке МЧС. Наружные стены здания целы, но разрушены внутренние перегородки, окна и двери. Оттуда эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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РИА Новости
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происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, пострадали четыре человека
КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости.
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Канске (Красноярский край), сообщил региональный главк
МВД.
"В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили <...> Выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в публикации.
В ГУМВД добавили, что на место выехало руководство ведомства. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой помощи.
По информации краевого Минздрава, после взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.
"Несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что при взрыве никто не погиб. Он пообещал лично приехать в Канск и проверить, как организована помощь пострадавшим. Кроме того, губернатор поручил местным властям в ближайшее время отремонтировать поврежденные квартиры.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что взрыв произошел во время замены трубопровода. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Как рассказали очевидцы местному телеканалу "ЛимонТВ"
, у рабочих, менявших газовое оборудование, было несколько ящиков пива.
В доме ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров, рассказали в главке МЧС
. Наружные стены здания целы, но разрушены внутренние перегородки, окна и двери. Оттуда эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году