Рейтинг@Mail.ru
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 04.08.2023 (обновлено: 17:01 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/gas-1888202466.html
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2023
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Канске (Красноярский край), сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:09
2023-08-04T17:01
происшествия
канск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888206626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ea50ef286ee2c935efaf6d8da924c08.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Канске (Красноярский край), сообщил региональный главк МВД."В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили &lt;...&gt; Выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в публикации.В ГУМВД добавили, что на место выехало руководство ведомства. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой помощи.По информации краевого Минздрава, после взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация. "Несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что при взрыве никто не погиб. Он пообещал лично приехать в Канск и проверить, как организована помощь пострадавшим. Кроме того, губернатор поручил местным властям в ближайшее время отремонтировать поврежденные квартиры.В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что взрыв произошел во время замены трубопровода. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как рассказали очевидцы местному телеканалу "ЛимонТВ", у рабочих, менявших газовое оборудование, было несколько ящиков пива.В доме ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров, рассказали в главке МЧС. Наружные стены здания целы, но разрушены внутренние перегородки, окна и двери. Оттуда эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
канск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888206626_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_188347d4023519c02ede0764f328103e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, есть пострадавшие

В пятиэтажном доме в Канске взорвался газ, пострадали четыре человека

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Канске (Красноярский край), сообщил региональный главк МВД.
"В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили <...> Выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в публикации.
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
В ГУМВД добавили, что на место выехало руководство ведомства. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой помощи.
По информации краевого Минздрава, после взрыва к медикам обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.
"Несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что при взрыве никто не погиб. Он пообещал лично приехать в Канск и проверить, как организована помощь пострадавшим. Кроме того, губернатор поручил местным властям в ближайшее время отремонтировать поврежденные квартиры.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что взрыв произошел во время замены трубопровода. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Как рассказали очевидцы местному телеканалу "ЛимонТВ", у рабочих, менявших газовое оборудование, было несколько ящиков пива.
В доме ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров, рассказали в главке МЧС. Наружные стены здания целы, но разрушены внутренние перегородки, окна и двери. Оттуда эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
16:25
 
ПроисшествияКанскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала