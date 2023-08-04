https://ria.ru/20230804/garantii-1888202690.html

США могут предоставить Украине "ядерный зонтик", считает эксперт

США могут предоставить Украине "ядерный зонтик", считает эксперт - РИА Новости, 04.08.2023

США могут предоставить Украине "ядерный зонтик", считает эксперт

Гарантии безопасности, которые Украине намерены предоставить США и европейские страны, могут подразумевать "ядерный зонтик", а также поставки "более серьёзных"... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:10

2023-08-04T15:10

2023-08-04T15:10

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности, которые Украине намерены предоставить США и европейские страны, могут подразумевать "ядерный зонтик", а также поставки "более серьёзных" вооружений, при этом сами страны НАТО и Евросоюза воевать на Украине не будут, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Владимир Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Как заявили ранее в Кремле, проводимая политика США в отношении Украины идёт вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности, фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае - в ущерб безопасности нашей страны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". "В случае с США это может быть "ядерный зонтик"… Думаю, что речь также идет о поставках вооружений, более серьезных, чем сейчас поставляются Украине, это, видимо, будут самолеты и ракеты. При этом сами страны НАТО и члены Евросоюза воевать своими контингентами не будут", - полагает Пархалина. Она отметила, что с большой вероятность заключить такие двусторонние соглашения с Киевом в скором времени могут и европейские ядерные державы. "Франция и Великобритания пока не участвуют в предоставлении гарантий безопасности и так называемого "ядерного зонтика" Украине, но вполне возможно, что они присоединятся", - сказала Пархалина. По словам эксперта, западные страны преследуют цель создать комплементарные структуры для интеграции стран, которые по каким-либо причинам не являются членами НАТО, как Украина, или Евросоюза, как Великобритания. "Двусторонние переговоры Украины и с европейскими государствами – некий элемент будущего военно-политического союза, который будет дополнять НАТО. Хочу напомнить и ситуацию с Великобританией, по инициативе Франции и с подключением Лондона был создан формат Европейского политического сообщества (ЕПС), практически наравне с ЕС", - отметила она. Европейское политическое сообщество (EPC) является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества. Саммиты EPC ранее прошли в Чехии и Молдавии. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

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