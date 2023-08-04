Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского" - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/formula-1888139051.html
Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского"
Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского" - РИА Новости, 04.08.2023
Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского"
Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте – судьба миллионов русских, которых Киев обещает уничтожить, заявил... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:46
2023-08-04T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте – судьба миллионов русских, которых Киев обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить", - сказал он. По словам министра, "англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств". "Вместо серьезного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле" за последние десять лет – созывают постановочные форумы с единственной целью – заманить как можно больше стран хоть в какое-нибудь подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, создавая города, дороги, порты", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина
Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского"

Лавров предупредил страны, которых обхаживает Запад, об опасности формулы Зеленского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте – судьба миллионов русских, которых Киев обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".
«
"Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить", - сказал он.
По словам министра, "англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств".
«
"Вместо серьезного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле" за последние десять лет – созывают постановочные форумы с единственной целью – заманить как можно больше стран хоть в какое-нибудь подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, создавая города, дороги, порты", - подчеркнул он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Штаты не смогли продать Глобальному Югу "формулу Зеленского"
27 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала