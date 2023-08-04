https://ria.ru/20230804/formula-1888139051.html

Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского"

Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского" - РИА Новости, 04.08.2023

Лавров рассказал, чем опасна "формула Зеленского"

Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте – судьба миллионов русских, которых Киев обещает уничтожить, заявил... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:46

2023-08-04T11:46

2023-08-04T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте – судьба миллионов русских, которых Киев обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". "Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить", - сказал он. По словам министра, "англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств". "Вместо серьезного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле" за последние десять лет – созывают постановочные форумы с единственной целью – заманить как можно больше стран хоть в какое-нибудь подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, создавая города, дороги, порты", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

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в мире, сергей лавров, россия, украина