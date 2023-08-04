https://ria.ru/20230804/festival-1889888539.html

Юта и Яна Поплавская выступят на открытии фестиваля "RT.Док"

Юта и Яна Поплавская выступят на открытии фестиваля "RT.Док" - РИА Новости, 14.08.2023

Юта и Яна Поплавская выступят на открытии фестиваля "RT.Док"

Певица Юта и актриса Яна Поплавская выступят на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Санкт-Петербурге 18... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-04T17:07

2023-08-04T17:07

2023-08-14T09:51

санкт-петербург

россия

яна поплавская

александр пелевин (писатель)

юта (певица)

"аврора"

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Певица Юта и актриса Яна Поплавская выступят на церемонии открытия международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Санкт-Петербурге 18 августа, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "Наш фестиваль - это не просто просмотры фильмов в кинозале, это клуб единомышленников. Церемония открытия - это, допустим, постановка такая, полу-театральная. То есть, там и рок-группы будут выступать. Вот здесь, в Питере, выступит "Чичерина" на закрытии, на открытии - певица Юта, а актриса Яна Поплавская прочитает стихи", - рассказала Яковлева. Фильм открытия "Банда Басссотти. Цвет красный" расскажет о группе итальянских музыкантов, которые выступают в поддержку жителей Донбаса. "Бассотти убежден, что у России и у Донбаса другого выбора не было и это наш рупор, своего рода, заграницей. Нам же все везде заблокировали, и Бассотти, выступая в Италии, рассказывает о происходящем… Кроме того, сейчас мы обсуждаем возможность, чтобы по видеосвязи перед зрителями выступил сам Бассотти и сыграл что-то", - отметила Яковлева. Одна из картин фестивальной программы - "Скрипичный ключ", рассказывающая о знаменитой скрипачке Марианне Васильевой - еще находится в процессе монтажа. Автор фильма - режиссер из Санкт-Петербурга Артур Колдырев. "Картина рассказывает о знаменитой скрипачке Марианне Васильевой, которая отказалась от карьеры на Западе, и сейчас вместе с поэтом Александром Пелевиным выступает в окопах. Они играют на скрипке и читают стихи нашим солдатам", - отметила Яковлева. В программе фестиваля предусмотрены круглые столы, где зрители смогут обсудить показанные фильмы с их создателями. Одну из картин представит Борис Корчевников. Международный фестиваль "RT.Док: Время Героев" пройдет в Петербурге с 18 по 20 августа в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И).

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

https://ria.ru/20230808/premiya-1888817755.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, яна поплавская, александр пелевин (писатель), юта (певица), "аврора", культура