https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html
Чапман представит фильм о гибридных войнах на "RT.Док: Время героев"
Чапман представит фильм о гибридных войнах на "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 04.08.2023
Чапман представит фильм о гибридных войнах на "RT.Док: Время героев"
Фильм-расследование о гибридных войнах представит зрителям Санкт-Петербурга на кинофестивале "RT.Док: Время героев" Анна Чапман, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:59
2023-08-04T19:59
2023-08-04T19:59
культура
санкт-петербург
анна чапман
борис корчевников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Фильм-расследование о гибридных войнах представит зрителям Санкт-Петербурга на кинофестивале "RT.Док: Время героев" Анна Чапман, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "Анна Чампан у нас будет со своим расследованием про гибридные войны, можно будет задавать ей вопросы", - сообщила Яковлева. Фильм телеканала "Спас" "Священная война" представит Борис Корчевников. Картина посвящена священнослужителям, которые работают в зоне спецоперации. Главная задача кинофестиваля – рассказать о тех героях, которые живут рядом. Сейчас это военкоры, священники, добровольцы. По словам генерального продюсера кинофестиваля, документальное кино объединяет своих зрителей. "На одной из площадок у нас была история, когда к нам обратились люди с просьбой передать старинную икону, которая хранилась в семье поколениями, в храм Всех святых Бахмута. Фестиваль вообще объединяет – мы видим это после просмотров, когда люди начинают предлагать помощь: передать воду, приютить беженцев и так далее", - рассказала Яковлева. Организаторы планируют провести в 2024 году второй фестиваль документальных фильмов. Однако, как подчеркнула руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля, надеются, что уже будут другие герои. "Очень хочется верить, что "Время героев" название останется, но герои сменятся на, допустим, героев науки, образования, медицины, на какие-то мирные профессии", - отметила Яковлева. Все участники фестиваля получат дипломы. Вручение пройдет на церемонии закрытии 20 августа. Показы начнутся 18 августа в 9.00 в кинотеатре "Аврора". Зал рассчитан на 600 мест.
https://ria.ru/20230804/festival-1888266111.html
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санкт-петербург, анна чапман, борис корчевников
Культура, Санкт-Петербург, Анна Чапман, Борис Корчевников
Чапман представит фильм о гибридных войнах на "RT.Док: Время героев"
Чапман покажет фильм о гибридных войнах на фестивале "RT.Док: Время героев" в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Фильм-расследование о гибридных войнах представит зрителям Санкт-Петербурга на кинофестивале "RT.Док: Время героев" Анна Чапман, сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
"Анна Чампан у нас будет со своим расследованием про гибридные войны, можно будет задавать ей вопросы", - сообщила Яковлева.
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Фильм телеканала "Спас" "Священная война" представит Борис Корчевников
. Картина посвящена священнослужителям, которые работают в зоне спецоперации.
Главная задача кинофестиваля – рассказать о тех героях, которые живут рядом. Сейчас это военкоры, священники, добровольцы. По словам генерального продюсера кинофестиваля, документальное кино объединяет своих зрителей.
"На одной из площадок у нас была история, когда к нам обратились люди с просьбой передать старинную икону, которая хранилась в семье поколениями, в храм Всех святых Бахмута. Фестиваль вообще объединяет – мы видим это после просмотров, когда люди начинают предлагать помощь: передать воду, приютить беженцев и так далее", - рассказала Яковлева.
Организаторы планируют провести в 2024 году второй фестиваль документальных фильмов. Однако, как подчеркнула руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля, надеются, что уже будут другие герои.
"Очень хочется верить, что "Время героев" название останется, но герои сменятся на, допустим, героев науки, образования, медицины, на какие-то мирные профессии", - отметила Яковлева.
Все участники фестиваля получат дипломы. Вручение пройдет на церемонии закрытии 20 августа. Показы начнутся 18 августа в 9.00 в кинотеатре "Аврора". Зал рассчитан на 600 мест.
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