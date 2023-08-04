https://ria.ru/20230804/festival-1888266111.html

Жители Петербурга увидят 16 документальных фильмов на фестивале "RT.Док"

Жители Петербурга увидят 16 документальных фильмов на фестивале "RT.Док" - РИА Новости, 04.08.2023

Жители Петербурга увидят 16 документальных фильмов на фестивале "RT.Док"

Шестнадцать документальных фильмов увидят жители Санкт-Петербурга на международном фестивале "RT.Док: Время героев", сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:38

2023-08-04T18:38

2023-08-04T18:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Шестнадцать документальных фильмов увидят жители Санкт-Петербурга на международном фестивале "RT.Док: Время героев", сообщила РИА Новости руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Программа составлена именно для Санкт-Петербурга, зрители увидят три премьерных фильма, ранее нигде не показывавшихся, всего будет представлено 16 картин. Фестивали документального кино "RT.Док: Время героев" уже прошли в Москве, Казани и Краснодаре. "В каждый город мы приезжаем с премьерами, это обязательное наше условие, потому что мы хотим не просто кальку с московского фестиваля везти, а чтобы у людей было что-то новенькое… Во-вторых, мы берем обязательно кого-нибудь из местных документалистов, журналистов", - рассказала Яковлева. Премьерными на фестивале в Петербурге станут три фильма: "Банда Бассотти. Цвет красный", "Скрипичный ключ", "Свои". Кроме картин российских режиссеров, на фестивале будет показана работа Анн-Лор Боннель. "Донбасс 2022". Все фильмы фестиваля можно посмотреть бесплатно на стриминговой платформе artel.doc. "Так как нас закрыли на многих платформах, мы создали свой ответ Netflix. Все фильмы, кроме премьер, в бесплатном доступе. Там собраны уникальные картины, которые наша дирекция создавала за все время своего существования", - прокомментировала Яковлева. Международный фестиваль документальных фильмов "RT. Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И).

https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html

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