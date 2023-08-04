https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html

СМИ: поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне конфликта

СМИ: поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне конфликта - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне конфликта

Поставка Киеву американских истребителей F-16 Украине не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:45

2023-08-04T16:45

2023-08-04T16:45

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сша

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f-16

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Поставка Киеву американских истребителей F-16 Украине не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников. В июле советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, скорее всего, будут предоставлены Украине европейскими странами. При этом, Пентагон не комментирует сроки начала подготовки силами Евросоюза украинских военных к полетам на американских самолетах. "Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию", - сообщает телеканал. NBC News также напоминает, что даже в случае решения о поставах истребителей, они не смогут оказать быстрое влияние на ситуацию в зоне конфликта. "Вероятно, потребуются месяцы, прежде чем самолеты начнут действовать", - говорится в материале NBC News. Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. Ожидается, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230726/istrebiteli-1886487445.html

https://ria.ru/20230719/istrebiteli-1885074522.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сша, нато, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр