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Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года

Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023

Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года

Евро на торгах Московской биржи преодолел планку в 105 рублей — максимум с марта прошлого года, следует из данных площадки. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:24

2023-08-04T16:24

2023-08-04T16:53

московская биржа

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евро на торгах Московской биржи преодолел планку в 105 рублей — максимум с марта прошлого года, следует из данных площадки.Так, к 16:25 мск европейская валюта росла на 1,96 рубля, до 105,19. При этом по отношению к доллару она прибавляла 0,62 процента, торгуясь на уровне 1,101 доллара.Американская валюта также росла — на 54 копейки, до 95,53 рубля, а китайский юань — на 16 копеек, до 13,28 рубля.Официальный курс, установленный Центробанком на выходные и понедельник: 94,8076 рубля за доллар, 103,8379 — за евро и 13,60 — за юань.Таким образом, рубль продолжает падать четвертый день подряд, обновляя минимумы с весны 2022 года. Одним из ключевых факторов этого аналитики называют недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией экспорта нефти для поддержки мировых цен. С другой стороны, сказывается низкая ликвидность рынка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика