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Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023
Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года
Евро на торгах Московской биржи преодолел планку в 105 рублей — максимум с марта прошлого года, следует из данных площадки. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:24
2023-08-04T16:24
2023-08-04T16:53
московская биржа
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Евро на торгах Московской биржи преодолел планку в 105 рублей — максимум с марта прошлого года, следует из данных площадки.Так, к 16:25 мск европейская валюта росла на 1,96 рубля, до 105,19. При этом по отношению к доллару она прибавляла 0,62 процента, торгуясь на уровне 1,101 доллара.Американская валюта также росла — на 54 копейки, до 95,53 рубля, а китайский юань — на 16 копеек, до 13,28 рубля.Официальный курс, установленный Центробанком на выходные и понедельник: 94,8076 рубля за доллар, 103,8379 — за евро и 13,60 — за юань.Таким образом, рубль продолжает падать четвертый день подряд, обновляя минимумы с весны 2022 года. Одним из ключевых факторов этого аналитики называют недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией экспорта нефти для поддержки мировых цен. С другой стороны, сказывается низкая ликвидность рынка.
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московская биржа, экономика
Московская биржа, Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 105 рублей впервые с марта 2022 года
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Евро на торгах Московской биржи преодолел планку в 105 рублей — максимум с марта прошлого года, следует из данных
площадки.
Так, к 16:25 мск европейская валюта росла на 1,96 рубля, до 105,19. При этом по отношению к доллару она прибавляла 0,62 процента, торгуясь на уровне 1,101 доллара.
Американская валюта также росла — на 54 копейки, до 95,53 рубля, а китайский юань — на 16 копеек, до 13,28 рубля.
Официальный курс, установленный Центробанком на выходные и понедельник: 94,8076 рубля за доллар, 103,8379 — за евро и 13,60 — за юань.
Таким образом, рубль продолжает падать четвертый день подряд, обновляя минимумы с весны 2022 года. Одним из ключевых факторов этого аналитики называют недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией
экспорта нефти для поддержки мировых цен. С другой стороны, сказывается низкая ликвидность рынка.