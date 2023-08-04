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Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций - РИА Новости, 04.08.2023
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23:23 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/ekoorganizatsii-1888296328.html
Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций
Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций - РИА Новости, 04.08.2023
Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций
Сенатор из США Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали министерство юстиции страны расследовать работу... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T23:23
2023-08-04T23:23
в мире
сша
китай
тед круз (сенатор от штата техас)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Сенатор из США Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали министерство юстиции страны расследовать работу экологических организаций, не зарегистрированных как иноагенты из-за возможного нарушения ими американского законодательства из-за связей с Китаем. "Джеймс Комер и я призываем министерство юстиции расследовать радикальные экологические организации, которые принимают деньги, обходя FARA (американский закон об иностранных агентах - ред.)", - написал Комер в пятницу в Twitter. Согласно публикации на официальном сайте Круза, законодатели в своем письме минюсту привели примеры работы данных организаций по "продвижению интересов, связей с Китаем и прямых коммуникаций с чиновниками Белого дома". Сенатор отметил беспокойство тем, что "эти группы действуют как незарегистрированные агенты коррумпированных и антиамериканских режимов". Он также сообщил, что вместе с Комером начал расследование о связях некоммерческих структур с администрацией президента США Джо Байдена и продвижении "радикальной экологической политики", которая негативно влияет на американских граждан и экономику.
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в мире, сша, китай, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, twitter
В мире, США, Китай, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Джо Байден, Twitter
Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций

Конгрессмены Тед Круз и Джеймс Комер призвали расследовать работу экоорганизаций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Сенатор из США Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали министерство юстиции страны расследовать работу экологических организаций, не зарегистрированных как иноагенты из-за возможного нарушения ими американского законодательства из-за связей с Китаем.
"Джеймс Комер и я призываем министерство юстиции расследовать радикальные экологические организации, которые принимают деньги, обходя FARA (американский закон об иностранных агентах - ред.)", - написал Комер в пятницу в Twitter.
Согласно публикации на официальном сайте Круза, законодатели в своем письме минюсту привели примеры работы данных организаций по "продвижению интересов, связей с Китаем и прямых коммуникаций с чиновниками Белого дома".
Сенатор отметил беспокойство тем, что "эти группы действуют как незарегистрированные агенты коррумпированных и антиамериканских режимов". Он также сообщил, что вместе с Комером начал расследование о связях некоммерческих структур с администрацией президента США Джо Байдена и продвижении "радикальной экологической политики", которая негативно влияет на американских граждан и экономику.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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В миреСШАКитайТед Круз (сенатор от штата Техас)Джо БайденTwitter
 
 
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