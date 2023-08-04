https://ria.ru/20230804/ekoorganizatsii-1888296328.html

Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций

Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций - РИА Новости, 04.08.2023

Конгрессмены просили минюст США расследовать работу экоорганизаций

Сенатор из США Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали министерство юстиции страны расследовать работу... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T23:23

2023-08-04T23:23

2023-08-04T23:23

в мире

сша

китай

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Сенатор из США Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали министерство юстиции страны расследовать работу экологических организаций, не зарегистрированных как иноагенты из-за возможного нарушения ими американского законодательства из-за связей с Китаем. "Джеймс Комер и я призываем министерство юстиции расследовать радикальные экологические организации, которые принимают деньги, обходя FARA (американский закон об иностранных агентах - ред.)", - написал Комер в пятницу в Twitter. Согласно публикации на официальном сайте Круза, законодатели в своем письме минюсту привели примеры работы данных организаций по "продвижению интересов, связей с Китаем и прямых коммуникаций с чиновниками Белого дома". Сенатор отметил беспокойство тем, что "эти группы действуют как незарегистрированные агенты коррумпированных и антиамериканских режимов". Он также сообщил, что вместе с Комером начал расследование о связях некоммерческих структур с администрацией президента США Джо Байдена и продвижении "радикальной экологической политики", которая негативно влияет на американских граждан и экономику.

https://ria.ru/20230802/brifing-1887874674.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, twitter