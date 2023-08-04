https://ria.ru/20230804/dtp-1888132580.html

В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 04.08.2023

В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщило управление МВД России по... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:22

2023-08-04T11:22

2023-08-04T13:22

происшествия

суровикинский район

волгоградская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщило управление МВД России по региону в Telegram-канале. Авария произошла в ночь на пятницу на 157-м километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский". По предварительным данным ведомства, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя. "В результате ДТП на месте скончались водитель и 44-летний пассажир Toyota, 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель автомобиля Renault скончался в больнице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887062898.html

суровикинский район

волгоградская область

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происшествия, суровикинский район, волгоградская область