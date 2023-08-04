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В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 04.08.2023
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11:22 04.08.2023 (обновлено: 13:22 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/dtp-1888132580.html
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека - РИА Новости, 04.08.2023
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщило управление МВД России по... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:22
2023-08-04T13:22
происшествия
суровикинский район
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщило управление МВД России по региону в Telegram-канале. Авария произошла в ночь на пятницу на 157-м километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский". По предварительным данным ведомства, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя. "В результате ДТП на месте скончались водитель и 44-летний пассажир Toyota, 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель автомобиля Renault скончался в больнице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887062898.html
суровикинский район
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происшествия, суровикинский район, волгоградская область
Происшествия, Суровикинский район, Волгоградская область
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре человека

В Волгоградской области четыре человека погибли при столкновении двух легковушек на трассе

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramДТП на трассе в Волгоградской области
ДТП на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
ДТП на трассе в Волгоградской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщило управление МВД России по региону в Telegram-канале.
Авария произошла в ночь на пятницу на 157-м километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский". По предварительным данным ведомства, 70-летний водитель Toyota Auris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя.
«
"В результате ДТП на месте скончались водитель и 44-летний пассажир Toyota, 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель автомобиля Renault скончался в больнице", - говорится в сообщении.
ДТП с участием трех машин на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Кадр камеры видеонаблюдения
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29 июля, 14:21
 
ПроисшествияСуровикинский районВолгоградская область
 
 
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