Доллар поднялся до 95 рублей впервые с конца марта прошлого года
Курс доллара на московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валюты в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валюты в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На дневных торгах на Московской бирже доллар достигал отметки в 95,15 рубля — максимума с 28 марта 2022 года, следует из данных площадки.
После этого рубль продолжил попытки скорректироваться. Так, по ситуации на 12:27 курс американской валюты расчетами "завтра" снижается на три копейки — до 94,96 рубля.
Евро прибавляет 60 копеек, достигая 103,83 рубля, юань — семь копеек, до 13,19 рубля.
Стоимость нефти к 11:36 мск растет на 0,39% до 85,47 доллара за баррель сорта Brent, удерживаясь около максимума с апреля.
Как отметил в разговоре с РИА Новости Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", российская валюта демонстрирует слабость из-за сохраняющегося эффекта от дисбаланса между повышенным спросом на валюту со стороны импортеров и притоком экспортной выручки, на которую давят санкционные ограничения и трудности с репатриацией из некоторых стран. С другой стороны, сказывается низкая ликвидность рынка.
По словам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", переход психологической отметки в 95 рублей откроет доллару дорогу к дальнейшему укреплению до 100 рублей. Помешать этому может увеличение притока валютной выручки из-за роста цен на нефть, добавил аналитик.