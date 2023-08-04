https://ria.ru/20230804/dollar-1888142351.html

Доллар поднялся до 95 рублей впервые с конца марта прошлого года

Доллар поднялся до 95 рублей впервые с конца марта прошлого года - РИА Новости, 04.08.2023

Доллар поднялся до 95 рублей впервые с конца марта прошлого года

На дневных торгах на Московской бирже доллар достигал отметки в 95,15 рубля — максимума с 28 марта 2022 года, следует из данных площадки. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:56

2023-08-04T11:56

2023-08-04T12:47

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На дневных торгах на Московской бирже доллар достигал отметки в 95,15 рубля — максимума с 28 марта 2022 года, следует из данных площадки.После этого рубль продолжил попытки скорректироваться. Так, по ситуации на 12:27 курс американской валюты расчетами "завтра" снижается на три копейки — до 94,96 рубля.Евро прибавляет 60 копеек, достигая 103,83 рубля, юань — семь копеек, до 13,19 рубля.Стоимость нефти к 11:36 мск растет на 0,39% до 85,47 доллара за баррель сорта Brent, удерживаясь около максимума с апреля.Как отметил в разговоре с РИА Новости Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", российская валюта демонстрирует слабость из-за сохраняющегося эффекта от дисбаланса между повышенным спросом на валюту со стороны импортеров и притоком экспортной выручки, на которую давят санкционные ограничения и трудности с репатриацией из некоторых стран. С другой стороны, сказывается низкая ликвидность рынка.По словам Алексея Антонова из компании "Алор брокер", переход психологической отметки в 95 рублей откроет доллару дорогу к дальнейшему укреплению до 100 рублей. Помешать этому может увеличение притока валютной выручки из-за роста цен на нефть, добавил аналитик.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885394543.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, московская биржа