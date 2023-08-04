https://ria.ru/20230804/dolgi-1888267834.html

Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта

Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта - РИА Новости, 04.08.2023

Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:43

2023-08-04T18:43

2023-08-04T18:43

россия

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

экономика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан, - теперь надзор за ними в этой области, как и за профессиональными коллекторами, будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее ФССП осуществляла надзор только за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Закон распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. ФССП будет вести не только госреестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень таких банков и МФО, и размещать его на своем официальном сайте. А представителями кредитора теперь смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором, или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций. Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате. Закон обязывает банки и МФО вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 30 календарных дней. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм - через год после публикации. Это нормы о ведении банками и МФО аудиозаписей, хранении таких записей и документов, полученных в ходе работы по возврату долгов, и об уведомлении ФССП о наличии необходимого оборудования для взаимодействия с должником.

https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html

https://ria.ru/20230423/zaym-1867155001.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика