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Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта - РИА Новости, 04.08.2023
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18:43 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/dolgi-1888267834.html
Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта
Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта - РИА Новости, 04.08.2023
Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:43
2023-08-04T18:43
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан, - теперь надзор за ними в этой области, как и за профессиональными коллекторами, будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее ФССП осуществляла надзор только за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Закон распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. ФССП будет вести не только госреестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень таких банков и МФО, и размещать его на своем официальном сайте. А представителями кредитора теперь смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором, или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций. Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате. Закон обязывает банки и МФО вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 30 календарных дней. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм - через год после публикации. Это нормы о ведении банками и МФО аудиозаписей, хранении таких записей и документов, полученных в ходе работы по возврату долгов, и об уведомлении ФССП о наличии необходимого оборудования для взаимодействия с должником.
https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html
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россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика
Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат с 1 марта

Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО при возврате долгов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан, - теперь надзор за ними в этой области, как и за профессиональными коллекторами, будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее ФССП осуществляла надзор только за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Закон распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. ФССП будет вести не только госреестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень таких банков и МФО, и размещать его на своем официальном сайте.
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А представителями кредитора теперь смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором, или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций.
Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате. Закон обязывает банки и МФО вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 30 календарных дней.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм - через год после публикации. Это нормы о ведении банками и МФО аудиозаписей, хранении таких записей и документов, полученных в ходе работы по возврату долгов, и об уведомлении ФССП о наличии необходимого оборудования для взаимодействия с должником.
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