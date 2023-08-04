Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО
Делегация России: на сессии комитета конференции по ДНЯО прозвучали обвинения по Украине
Венский международный центр. Архивное фото
ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Западники высказывают свои политизированные обвинения по Украине на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене, сообщили РИА Новости в делегации РФ.
Работа первой сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО началась в Вене в понедельник. Мероприятие будет проходить до 11 августа.
"Первая сессия подготовительного комитета конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО еще далека от завершения, однако уже сейчас можно говорить о некоторых наметившихся тенденциях. По-прежнему имеют место быть политизированные и ничем не обоснованные обвинения западников, в первую очередь представителей блока НАТО, в связи с ситуацией на Украине, а также выпады в сторону некоторых других государств", - отметили представители делегации РФ.
Они напомнили, что в ходе состоявшейся в августе 2022 года 10-й обзорной конференции ДНЯО не удалось выработать консенсусный итоговый документ.
"Основная проблема, которая не позволила это сделать, - радикализация позиций государств-участников и попытки западных делегаций в угоду реализации своих внешнеполитических установок продвинуть в проект документа заведомо неприемлемые для некоторых стран формулировки. С учетом этого перспективы нового обзорного цикла выглядели весьма туманными", - добавили представители российской делегации.
Ранее сообщалось, что следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения.
Между конференциями планируется провести три сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО. Первая из них начала свою работу 31 июля текущего года в Вене, вторая - должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025-м в Нью-Йорке.