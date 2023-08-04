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Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО - РИА Новости, 04.08.2023
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10:43 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/dnyao-1888121358.html
Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО
Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО - РИА Новости, 04.08.2023
Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО
Западники высказывают свои политизированные обвинения по Украине на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:43
2023-08-04T10:43
в мире
украина
россия
вена
нато
договор о нераспространении ядерного оружия
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ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Западники высказывают свои политизированные обвинения по Украине на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене, сообщили РИА Новости в делегации РФ. Работа первой сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО началась в Вене в понедельник. Мероприятие будет проходить до 11 августа. "Первая сессия подготовительного комитета конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО еще далека от завершения, однако уже сейчас можно говорить о некоторых наметившихся тенденциях. По-прежнему имеют место быть политизированные и ничем не обоснованные обвинения западников, в первую очередь представителей блока НАТО, в связи с ситуацией на Украине, а также выпады в сторону некоторых других государств", - отметили представители делегации РФ. Они напомнили, что в ходе состоявшейся в августе 2022 года 10-й обзорной конференции ДНЯО не удалось выработать консенсусный итоговый документ. "Основная проблема, которая не позволила это сделать, - радикализация позиций государств-участников и попытки западных делегаций в угоду реализации своих внешнеполитических установок продвинуть в проект документа заведомо неприемлемые для некоторых стран формулировки. С учетом этого перспективы нового обзорного цикла выглядели весьма туманными", - добавили представители российской делегации. Ранее сообщалось, что следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения. Между конференциями планируется провести три сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО. Первая из них начала свою работу 31 июля текущего года в Вене, вторая - должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025-м в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20221224/biooruzhie-1841023974.html
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в мире, украина, россия, вена, нато, договор о нераспространении ядерного оружия
В мире, Украина, Россия, Вена, НАТО, Договор о нераспространении ядерного оружия
Делегация заявила о выпадах в адрес России на сессии комитета по ДНЯО

Делегация России: на сессии комитета конференции по ДНЯО прозвучали обвинения по Украине

CC BY 2.0 / Raymond June / UNODCВенский международный центр
Венский международный центр - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
CC BY 2.0 / Raymond June / UNODC
Венский международный центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Западники высказывают свои политизированные обвинения по Украине на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене, сообщили РИА Новости в делегации РФ.
Работа первой сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО началась в Вене в понедельник. Мероприятие будет проходить до 11 августа.
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"Первая сессия подготовительного комитета конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО еще далека от завершения, однако уже сейчас можно говорить о некоторых наметившихся тенденциях. По-прежнему имеют место быть политизированные и ничем не обоснованные обвинения западников, в первую очередь представителей блока НАТО, в связи с ситуацией на Украине, а также выпады в сторону некоторых других государств", - отметили представители делегации РФ.
Они напомнили, что в ходе состоявшейся в августе 2022 года 10-й обзорной конференции ДНЯО не удалось выработать консенсусный итоговый документ.
"Основная проблема, которая не позволила это сделать, - радикализация позиций государств-участников и попытки западных делегаций в угоду реализации своих внешнеполитических установок продвинуть в проект документа заведомо неприемлемые для некоторых стран формулировки. С учетом этого перспективы нового обзорного цикла выглядели весьма туманными", - добавили представители российской делегации.
Ранее сообщалось, что следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения.
Между конференциями планируется провести три сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО. Первая из них начала свою работу 31 июля текущего года в Вене, вторая - должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025-м в Нью-Йорке.
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