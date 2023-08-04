https://ria.ru/20230804/dnyao-1888114989.html

Делегация России раскрыла подробности сессии комитета конференции по ДНЯО

Делегация России раскрыла подробности сессии комитета конференции по ДНЯО - РИА Новости, 04.08.2023

Делегация России раскрыла подробности сессии комитета конференции по ДНЯО

Обстановка на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене складывается непростая,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:20

2023-08-04T10:20

2023-08-04T10:30

россия

в мире

вена

договор о нераспространении ядерного оружия

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ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Обстановка на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене складывается непростая, прийти к консенсусу к обзорной конференции в 2026 году будет крайне проблематично, однако российская сторона будет прилагать для этого все возможные усилия, сообщили РИА Новости в делегации РФ.Работа первой сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО началась в Вене в понедельник. Мероприятие будет проходить до 11 августа."Обстановка складывается весьма непростая, и выйти на приемлемый для всех стран-участниц ДНЯО заключительный документ по итогам обзорного цикла в 2026 году будет крайне проблематично, однако мы будем прилагать для этого все возможные усилия", - отметили представители делегации РФ.Ранее сообщалось, что следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году, предыдущая также проходила в этом американском городе с 1 по 26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения.Между конференциями планируется провести три сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО. Первая из них начала свою работу 31 июля текущего года в Вене, вторая - должна пройти в 2024 году в Женеве, третья - в 2025-м в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230711/nato-1883606831.html

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россия, в мире, вена, договор о нераспространении ядерного оружия